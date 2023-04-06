Збиття ворожого «Алігатора» на сході: стало відомо про долю екіпажу

За вертольотом намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти

Внаслідок ліквідації Ка-52 увесь ворожий екіпаж загинув

Напередодні українські захисники знищили російський гелікоптер Ка-52 («Алігатор»). Внаслідок цього загинув цілий екіпаж окупантів. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Зазначається, що за вертольотом намагався вилетіти інший екіпаж, але йому вдалося відійти.

«Ка-52 збили зенітники 10-ої бригади. Що символічно, як раз під час візиту президента України до Польщі вони збили гелікоптер переносним зенітно-ракетним комплексом «Перун» польського виробництва», – розповів речник.

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Ка-52 – це російський бойовий вертоліт, який здійснює розвідку місцевості. Він обладнаний радарною системою «Арбалет». Також гелікоптер має броньовану капсулу для екіпажу.

Нагадаємо, триває 407-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.