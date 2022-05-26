Збройні сили ліквідували вже 29, 6 тисяч російських окупантів

Збройні сили ліквідували вже 29, 6 тисяч російських окупантівграфіка
Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку
Від початку повномасштабної війни в Україні знищено приблизно 29600 російських військових. За останню добу втрати агресора становили щонайменше 150 загарбників.
За 92 дні загарбницької війни в Україні Росія також втратила 1 315 танків, 3 235 бойових броньованих машин та 617 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 315 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22) од,
- артилерійських систем – 617 (+11) од,
- РСЗВ – 201 (+0) од,
- засобів ППО – 93 (+0) од,
- літаків – 206 (+0) од,
- гелікоптерів – 170 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) од,
- крилатих ракет – 114 (+2) од,
- кораблів/катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8) од,
- спеціальної техніки – 47 (+3).
Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.
За даними розвідки Росія укріплює оборону на окупованих територіях.
Крім того рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.