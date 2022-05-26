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    Події в Україні

    Збройні сили ліквідували вже 29, 6 тисяч російських окупантів

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    Ворог лишився без&nbsp;3235 бойових броньованих машин та без 1315 танків - Збройні сили ліквідували вже 29, 6 тисяч російських окупантів
    Ворог лишився без 3235 бойових броньованих машин та без 1315 танків
    фото: ЗСУ

    Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку

    Від початку повномасштабної війни в Україні знищено приблизно 29600 російських військових. За останню добу втрати агресора становили щонайменше 150 загарбників.

    За 92 дні загарбницької війни в Україні Росія також втратила 1 315 танків, 3 235 бойових броньованих машин та 617 артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 26 травня орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 29 600 (+150) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1 315 (+10) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3 235 (+22) од,
    • артилерійських систем – 617 (+11) од,
    • РСЗВ – 201 (+0) од,
    • засобів ППО – 93 (+0) од,
    • літаків – 206 (+0) од,
    • гелікоптерів – 170 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 502 (+11) од,
    • крилатих ракет – 114 (+2) од,
    • кораблів/катерів – 13 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 (+8) од,
    • спеціальної техніки – 47 (+3).
    фото: Генштаб ЗСУ
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільші втрати противника минулої доби були на Авдіївському напрямку.

    За даними розвідки Росія укріплює оборону на окупованих територіях.

    Крім того рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Збройні сили ліквідували вже 29, 6 тисяч російських окупантів