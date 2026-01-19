Головна Країна Події в Україні
Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил
Павло Єлізаров створив підрозділ, що знищив російську техніку на $12 млрд
фото: Forbes

Глава держави анонсував новий підхід до застосування ППО

Президент України погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил. Ним став Павло Єлізаров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба», – каже він.

Президент анонсував новий підхід до застосування ППО Повітряними силами. «Те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова. Йшлося про кадрові рішення, аудит та технологічні новації для аналізу кожного удару ворога.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі будо погоджено кадрові рішення, які мають посилити захист України. Крім того, очільник України наголосив, що триває розбудова системи технологічного контролю за полем бою.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді представників Служби безпеки. Глава держави погодив нові бойові операції

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський Павло Єлізаров системи ППО Повітряні сили ЗСУ

