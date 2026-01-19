Зеленський назвав імʼя нового заступника командувача Повітряних сил

Глава держави анонсував новий підхід до застосування ППО

Президент України погодив призначення нового заступника командувача Повітряних сил. Ним став Павло Єлізаров. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«В армії його знають – Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена – і буде розроблена – нова організація для всього компонента саме такого захисту неба», – каже він.

Зеленський: Буде новий підхід до застосування ППО Повітряними силами – те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача Повітряних… pic.twitter.com/AI22p2l7eg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 19, 2026

Президент анонсував новий підхід до застосування ППО Повітряними силами. «Те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів-перехоплювачів, інших засобів «малої» протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова. Йшлося про кадрові рішення, аудит та технологічні новації для аналізу кожного удару ворога.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі будо погоджено кадрові рішення, які мають посилити захист України. Крім того, очільник України наголосив, що триває розбудова системи технологічного контролю за полем бою.

До слова, президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді представників Служби безпеки. Глава держави погодив нові бойові операції.