Президент зробив заяву про захист об’єктів енергетики

Президент: Ми будемо більше контактувати з партнерами

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із міністром оборони Михайлом Федоровим та командувачем Повітряних сил Анатолієм Кривоножко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Говорили з міністром оборони України та командувачем Повітряних сил по захисту об’єктів енергетики, по потребах, які в нас є. Сьогодні знов були жорсткі удари по Харкову – саме по критичній інфраструктурі, ракетні удари. «шахеди» і вранці, і зараз увечері проти Києва. Важка ситуація в прикордонних регіонах. Важливо посилити також Дніпровщину та Одесу – ми будемо більше контактувати з партнерами», – наголосив Зеленський.

Зеленський: День почав зі спеціального формату – тепер так щодня буде, усі на звʼязку. Спеціальний селектор – із кожним, хто відповідає за відновлення та управління в умовах такої надзвичайної ситуації. Енергетика, забезпечення в містах і селах. Від уряду та військових до… pic.twitter.com/AoAfKnvBut — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 15, 2026

До слова, у четвер, 15 січня, президент України Володимир Зеленський провів спеціальний енергетичний селектор. На ньому були присутні премʼєр-міністр Юлія Свириденко, члени уряду, представники обласної та місцевих влад Києва та області, Харкова, Дніпровщини, Сумщини, Чернігівщини