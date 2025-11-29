Визначено акценти для переговорного процесу – Зеленський

Президент провів нараду з Будановим

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирилом Будановим. Зустріч була присвячена комплексному аналізу ситуації та визначенню стратегічних кроків. Проце повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Визначили деякі акценти, які важливі в процесі переговорів», – підкреслив Володимир Зеленський.

Ця нарада відбулась напередодні виїзду української делегації, до складу якої входить і Кирило Буданов, до Сполучених Штатів для переговорів щодо завершення війни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація на чолі з Секретарем РНБО Рустемом Умєровим вже прямує до Сполучених Штатів Америки для проведення важливих переговорів. За словами президента, головною метою візиту є оперативна та змістовна підготовка до визначення кроків для закінчення війни.

«Секретар РНБО України й глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вже на шляху до Сполучених Штатів. Сьогодні була доповідь Рустема, і завдання чітке – оперативно та змістовно готувати визначення кроків для закінчення війни», – заявив Зеленський.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський підписав низку документів, які стосуються ключових переговорів із міжнародними партнерами та Російською Федерацією щодо досягнення «справедливого і сталого миру». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження та указ.

Згідно з розпорядженням президента України №135/2025-рп, затверджено нові Директиви для української делегації.

Цей документ, з грифом «таємно», визначає оновлену позицію України для участі в переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки та іншими міжнародними партнерами, а також із представниками Російської Федерації.