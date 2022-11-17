Зеленський показав момент прильоту ракети по Дніпру: відомо про 14 постраждалих

14 поранених через російську атаку на Дніпро перебувають у лікарнях, серед них 15-річна дівчинка

Президент Володимир Зеленський відреагував на черговий ракетний терор рашистів. У соцмережах глава держави опублікував момент прильоту по Дніпру.

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«Ось і ще одне підтвердження з Дніпра, як терористи хочуть миру. Ранок. Мирне місто і бажання людей жити звичним життям. Їхати на роботу, у справах. Ракетний удар! Держава-терорист насправді хоче принести українцям лише якомога більше болю і страждань», – написав президент.

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Крім того, кількість постраждалих збільшилась до 14.

«Уже 14 поранених через російську атаку на Дніпро. Серед них 15-річна дівчинка. Усі у лікарнях міста», – зазначив голова ОВА Валентин Резніченко.

Нагадаємо, сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Згодом стало відомо, що Росія під час повітряної тривоги завдала ракетного удару по Дніпру.

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На Київщині збито три ворожі дрони та дві крилаті ракети.

Внаслідок ракетного удару по об‘єкту інфраструктури на Одещині постраждало троє людей.

Російські загарбники завдали ракетних ударів по Ізюмському району Харківщини.