Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
Президент подякував захисникам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів
фото: Офіс президента

Зеленський: Обговорили реалізацію нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну

Сьогодні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів Ставку. Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті. Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував усім українським підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається жорсткою, та наголосив, що шукатиметься можливість для розширення всіх програм підтримки українських підрозділів.

«Обговорили реалізацію нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються. Детально обговорювали логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору. Були доповіді відповідних структур: ВМС України – Олексія Неїжпапи, ГУР – Олега Іващенка, уряду України – Сергія Корецького», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. «Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів», – зауважив він.

«Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі», – додав Зеленський.

Український лідер пояснив, що реальне гарантування продовольчої безпеки та захист від російського терору проти аграрного сектору й морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх європейських країн.

«Були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах. Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри складну ситуацію на фронті, Росії не вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Він наголосив, що ключовим показником нинішньої ситуації на полі бою є відсутність ініціативи у російських військ.

Раніше Зеленський попередив, що запаси ракет-перехоплювачів в Україні майже вичерпані, а без додаткових систем Росія може зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни до початку зими. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, однак пояснив, що ситуацію ускладнює потреба США у власних запасах перехоплювачів після війни з Іраном.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Михайло Драпатий фронт війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки по Енгельсу
В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом
25 липня, 08:15
Зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів
Кремль розколює Росію заради Москви
24 липня, 17:18
Михайло Драпатий став новим головнокомандувачем ЗСУ
Драпатий перебуває в розшуку у РФ: що відомо про звинувачення
22 липня, 07:59
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
15 липня, 18:05
Собянін заявив про безпрецедентний удар безпілотників по Москві
Собянін заявив про безпрецедентний удар безпілотників по Москві
15 липня, 03:55
Протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми
«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)
12 липня, 11:47

Події в Україні

Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: дані моніторингу повітря
У Львові завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару
У Львові завершено пошуково-рятувальну операцію після ракетного удару
Вибухи у Хмельницькому: куди звертатися місцевим, чиє майно постраждало
Вибухи у Хмельницькому: куди звертатися місцевим, чиє майно постраждало
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
На командира «Хартії» було скоєно спробу замаху
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: усі деталі
Детонація на військовому полігоні у Хмельницькій області: усі деталі

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
146K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2026
138K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
Сьогодні, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 07:18
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Вчора, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
29 липня, 23:24

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua