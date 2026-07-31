Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці

Зеленський: Обговорили реалізацію нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну

Сьогодні, 31 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Провів Ставку. Перший раз у такому форматі Ставки була доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого по ситуації на фронті. Ключові напрямки, і особлива увага – Слов’янську та Костянтинівці, Запорізькому напрямку», – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував усім українським підрозділам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів. Він зазначив, що ситуація на фронті залишається жорсткою, та наголосив, що шукатиметься можливість для розширення всіх програм підтримки українських підрозділів.

«Обговорили реалізацію нашого плану далекобійних санкцій проти Росії за війну. Виконання достатньо ритмічне – цілі досягаються. Детально обговорювали логістичні виклики, російські удари по Одесі та області, по портовій інфраструктурі та морському коридору. Були доповіді відповідних структур: ВМС України – Олексія Неїжпапи, ГУР – Олега Іващенка, уряду України – Сергія Корецького», – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що прем’єр-міністр доповів по роботі з партнерами в регіоні, які можуть розширити транскордонну взаємодію з Україною. «Розраховую на наступному тижні отримати від уряду чіткий перелік заходів, які забезпечать диверсифікацію експортних маршрутів», – зауважив він.

«Ефективна взаємодія по зерновому експорту, по забезпеченню нормальної логістики – це внесок у глобальну продовольчу безпеку та протидію розгортанню кризи вартості життя у країнах та регіонах, які межують із Європою, зокрема на Близькому Сході та в країнах Північної Африки. Будь-які соціальні негаразди там через можливе зростання цін на продовольство, загалом вартості життя означатимуть нові відчутні ризики для Європи. Кожна така криза в регіонах поруч із Європою провокує додаткові міграційні хвилі», – додав Зеленський.

Український лідер пояснив, що реальне гарантування продовольчої безпеки та захист від російського терору проти аграрного сектору й морських торговельних шляхів є прямим інтересом усіх європейських країн.

«Були доповіді розвідки по російських намірах подальших ударів по Україні, по наших суднах. Готуємо протидію. Оновили сьогодні перелік запитів від Сил оборони України щодо необхідного постачання від наших партнерів – говоритиму з лідерами щодо цього. Слава Україні!», – підсумував глава держави.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри складну ситуацію на фронті, Росії не вдалося перехопити ініціативу на полі бою. Він наголосив, що ключовим показником нинішньої ситуації на полі бою є відсутність ініціативи у російських військ.

Раніше Зеленський попередив, що запаси ракет-перехоплювачів в Україні майже вичерпані, а без додаткових систем Росія може зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни до початку зими. Трамп пообіцяв спробувати допомогти, однак пояснив, що ситуацію ускладнює потреба США у власних запасах перехоплювачів після війни з Іраном.