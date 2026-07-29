Що врятує Україну від зимової катастрофи? Зеленський назвав головну умову

До початку опалювального сезону Україна прагне отримати 300 ракет-перехоплювачів Patriot

Запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані, а без додаткових систем Росія може зруйнувати енергетичну інфраструктуру країни до початку зими

Президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні екстрений «зимовий пакет» ракет-перехоплювачів Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За словами Зеленського, українські запаси ракет-перехоплювачів майже вичерпані, через що країна вже не може повною мірою захищатися від російських балістичних ракет.

Президент наголосив, що без додаткових систем протиповітряної оборони Росія може завдати масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, що загрожує мільйонам людей відсутністю тепла взимку.

«Нам вони були потрібні ще вчора», – сказав Зеленський, зазначивши, що до початку опалювального сезону Україна прагне отримати 300 ракет-перехоплювачів Patriot.

За словами глави держави, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, однак пояснив, що ситуацію ускладнює потреба США у власних запасах перехоплювачів після війни з Іраном.

Водночас президенти обговорили можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Зеленський повідомив, що після зустрічі в Білому домі провів переговори з представниками компаній Lockheed Martin та Raytheon, які виробляють ці ракети.

Втім, президент наголосив, що навіть після отримання ліцензії масове виробництво може тривати від одного до п'яти років, тоді як Україні захист потрібен уже найближчої зими.

Зеленський також повідомив, що Україна разом із американськими оборонними компаніями вивчає можливість переобладнання українських балістичних ракет у перехоплювачі, здатні виконувати функції, подібні до Patriot.

Нагадаємо, 28 липня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом. За повідомленням Politico, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зумів переконати американських політиків, що Україна здатна перемогти Росію, а також суттєво змінив ставлення до Києва серед представників влади США.

До слова, 22 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером. Головною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони, зокрема збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot у межах програми PURL.