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Драпатий перебуває в розшуку у РФ: що відомо про звинувачення

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Драпатий перебуває в розшуку у РФ: що відомо про звинувачення
Михайло Драпатий став новим головнокомандувачем ЗСУ
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Слідчий комітет РФ у 2023 році заочно висунув звинувачення проти Драпатого

Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, перебуває у розшуку МВС Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею Кримінального кодексу (КК)», – зазначено у базі МВС РФ.

Слідчий комітет РФ у 2023 році заочно висунув звинувачення проти Драпатого. За даними відомства, у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією об’єднаних сил України.  Під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів у так званих «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

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Теги: росія війна Михайло Драпатий

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