«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)
Протягом тижня з 6 до 12 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 90 суден
Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді показав відео ураження 14 російських суден в Азовському морі в ніч на 12 липня, пише «Главком».
За словами командувача Сил безпілотних систем, протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми.
Бровді також заявив, що протягом тижня з 6 до 12 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 90 суден – танкерів, буксирів, поромів та суховантажів – в Азовському морі.
За його словами, у ніч на 12 липня також було уражено об'єкт, який він назвав «Кримським рубильником». Бровді пообіцяв згодом оприлюднити докази.
Нагадаємо, Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня завдали ударів по низці військових та військово-економічних об'єктів Росії, зокрема по Сизранському нафтопереробному заводу, 10 танкерах і 4 поромах
Коментарі — 0