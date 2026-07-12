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«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Наталія Антонюк
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«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)
Протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми
фото: скриншот із відео

Протягом тижня з 6 до 12 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 90 суден

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді показав відео ураження 14 російських суден в Азовському морі в ніч на 12 липня, пише «Главком». 

За словами командувача Сил безпілотних систем, протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми.

Бровді також заявив, що протягом тижня з 6 до 12 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 90 суден – танкерів, буксирів, поромів та суховантажів – в Азовському морі.

За його словами, у ніч на 12 липня також було уражено об'єкт, який він назвав «Кримським рубильником». Бровді пообіцяв згодом оприлюднити докази.

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Нагадаємо, Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня завдали ударів по низці військових та військово-економічних об'єктів Росії, зокрема по Сизранському нафтопереробному заводу, 10 танкерах і 4 поромах

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Теги: безпілотник Азовське море Роберт Бровді війна флот РФ

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