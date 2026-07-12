«Птахи Мадяра» за ніч уразили 14 російських суден (відео)

Протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми

Протягом тижня з 6 до 12 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 90 суден

Командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді показав відео ураження 14 російських суден в Азовському морі в ніч на 12 липня, пише «Главком».

За словами командувача Сил безпілотних систем, протягом ночі були уражені 10 танкерів та чотири пороми.

Бровді також заявив, що протягом тижня з 6 до 12 липня бійці Сил безпілотних систем уразили 90 суден – танкерів, буксирів, поромів та суховантажів – в Азовському морі.

За його словами, у ніч на 12 липня також було уражено об'єкт, який він назвав «Кримським рубильником». Бровді пообіцяв згодом оприлюднити докази.

💥 Тіньовий флот РФ йде до дна: уражено 14 суден РФ сьогодні вночі – 10 танкерів та чотири пороми, – командир підрозділу Роберт Мадяр Бровді



Лише за тиждень уражено 90 одиниць тіньового флоту РФ. pic.twitter.com/F9RDfRr99U — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 12, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Нагадаємо, Сили оборони України 11 липня та в ніч на 12 липня завдали ударів по низці військових та військово-економічних об'єктів Росії, зокрема по Сизранському нафтопереробному заводу, 10 танкерах і 4 поромах