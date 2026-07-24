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Віталій Шапран Економічний експерт

Кремль розколює Росію заради Москви

glavcom.ua
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Зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів
фото: згенероване ШІ/glavcom.ua

Між регіонами РФ та Москвою збільшується прірва

Москва продовжила оббирати регіони. Цього разу приниження регіонів відбулось через ринок бензину.

На минулому тижні на АЗС в Москві та області сильно скоротились черги. Як з’ясувалось пізніше, зменшення черг відбулось за рахунок стягування до Москви запасів палива з регіонів.

Наочна демонстрація відношення федерального центру до регіонів настільки вдарила по свідомості росіян, що уряд РФ наприкінці минулого тижня наростив поставки палива і в окремі великі міста у віддалених регіонах РФ.

Напевно в Кремлі відчули, що дику централізацію помітили в регіонах, і тому вирішили пафосно згладити свій прорахунок. Зокрема, уряд РФ анонсував списання двох третин заборгованостей за бюджетними кредитами у дев'яти регіонах РФ (Алтаї, Башкирії, Чечні, Іванівській, Ленінградській, Орловській, Саратовській, Тамбовській і Тверській областях) на загальну суму 8,4 млрд руб.

Ця новина облетіла більшість федеральних ЗМІ, але без згадування, що 8,4 млрд рублів – це всього лише 0,42% від планового консолідованого регіонального дефіциту бюджетів на 2026 рік, або 1,7% від консолідованої заборгованості регіонів РФ за кредитами банкам по ринковим ставкам.

Врешті решт, анекдотично виглядала зустріч призначеного лідера Якутії з Путіним, на якій диктатору нагадали, що Якутія все ще чекає швидкого прогресу у розробці Томтора (родовища рідкоземельних металів).

Диктатор вчергове щось пообіцяв, але коли стало відомо, що за проєкт відповідає АЛРОСА (компанія, що видобуває алмази у РФ), то стало зрозумілим, що Томтор вже давно відклали в довгий ящик, а якутам просто обіцяють інвестиції, джерел яких у РФ немає.

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Джерело
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Теги: росія війна путін

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Віталій Шапран

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