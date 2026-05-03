Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»

Зеленський підтвердив розгром російських кораблів та інфраструктури в порту Приморськ

Сили оборони України провели масштабну спільну операцію, завдавши нищівного удару по стратегічних об’єктах ворога у Приморську. Внаслідок атаки Чорноморський флот РФ втратив ракетний корабель, а нафтова інфраструктура окупантів зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Про успішне ураження об’єктів у порту Приморськ президенту доповів генерал-майор Євгеній Хмара. Операція стала результатом зразкової координації майже всіх родів військ та спецслужб.

За результатами атаки підтверджено ураження кількох важливих морських цілей та промислових об’єктів:

Ракетний корабель проєкту «Каракурт» – один із основних носіїв крилатих ракет «Калібр».

Сторожовий катер прибережної охорони.

Танкер «тіньового флоту» – судно, що використовувалося для обходу міжнародних санкцій.

Портова інфраструктура: значних руйнувань зазнав нафтоналивний термінал, що безпосередньо обмежує логістичні можливості ворога.

Володимир Зеленський наголосив, що такі результати є прямою відповіддю на російський терор проти українських міст. Президент офіційно погодив СБУ перелік додаткових операцій, які стануть «справедливою відповіддю» на удари окупантів.

«Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій», – заявив глава держави.

За словами президента, кожен подібний удар системно виснажує російський потенціал війни та наближає справедливий мир.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали влучного удару по економічній та логістичній потужності агресора. В акваторії поблизу порту Новоросійськ були уражені два судна російського «тіньового флоту», які використовувалися для нелегального експорту нафти в обхід міжнародних санкцій.