Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
Володимир Зеленський наголосив, що такі результати є прямою відповіддю на російський терор проти українських міст
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Зеленський підтвердив розгром російських кораблів та інфраструктури в порту Приморськ

Сили оборони України провели масштабну спільну операцію, завдавши нищівного удару по стратегічних об’єктах ворога у Приморську. Внаслідок атаки Чорноморський флот РФ втратив ракетний корабель, а нафтова інфраструктура окупантів зазнала значних пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Про успішне ураження об’єктів у порту Приморськ президенту доповів генерал-майор Євгеній Хмара. Операція стала результатом зразкової координації майже всіх родів військ та спецслужб.

За результатами атаки підтверджено ураження кількох важливих морських цілей та промислових об’єктів:

  • Ракетний корабель проєкту «Каракурт» – один із основних носіїв крилатих ракет «Калібр».
  • Сторожовий катер прибережної охорони.
  • Танкер «тіньового флоту» – судно, що використовувалося для обходу міжнародних санкцій.

Портова інфраструктура: значних руйнувань зазнав нафтоналивний термінал, що безпосередньо обмежує логістичні можливості ворога.

Володимир Зеленський наголосив, що такі результати є прямою відповіддю на російський терор проти українських міст. Президент офіційно погодив СБУ перелік додаткових операцій, які стануть «справедливою відповіддю» на удари окупантів.

«Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій», – заявив глава держави.

За словами президента, кожен подібний удар системно виснажує російський потенціал війни та наближає справедливий мир.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали влучного удару по економічній та логістичній потужності агресора. В акваторії поблизу порту Новоросійськ були уражені два судна російського «тіньового флоту», які використовувалися для нелегального експорту нафти в обхід міжнародних санкцій. 

Читайте також:

Теги: корабель Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подальше затягування конфлікту може ще більше збільшити фінансове навантаження на США
Скільки США вже витратили на війну з Іраном – підрахунки
29 квiтня, 02:59
Зеленський: «Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи»
«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
28 квiтня, 18:51
Нині триває 1524-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 квітня 2026 року
27 квiтня, 08:11
Українськими безпілотниками цікавляться все більше країн
«Ми не хочемо «нової Ялти». Міністр Сибіга оцінив ідею нового європейського оборонного союзу
22 квiтня, 12:10
Глава держави повідомив, що Україна готується до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
22 квiтня, 11:06
Росіяни дали завдання білорусам нагнітати обстановку
Росія готує Білорусь до ескалації: Рада нацбезпеки оцінила реальну загрозу
19 квiтня, 18:48
Президент подякував Мелоні за зустріч і підтримку
Зустріч Зеленського та Мелоні: перші подробиці (відео)
15 квiтня, 20:05
«Борис Джонсон попросився на передову». За лаштунками одного відрядження, або як пресофіцери 65-ої бригади організовували візит найвідомішого журналіста світу
«Борис Джонсон попросився на передову». За лаштунками одного відрядження, або як пресофіцери 65-ої бригади організовували візит найвідомішого журналіста світу
15 квiтня, 17:47
Наслідки ворожих прильотів у Краматорську
Ворог вдруге за день атакував Краматорськ авіабомбами: є загиблі
3 квiтня, 20:58

Події в Україні

Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику

Новини

Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua