Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»

Атака відбулася під час проведення евакуації

Російські окупаційні війська продовжують системний терор проти співробітників ДСНС. У Донецькій області під ворожий удар знову потрапила евакуаційна група «Фенікс», яка займалася порятунком цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Черговий воєнний злочин стався безпосередньо під час проведення евакуаційних заходів. Російський FPV-дрон поцілив у напрямку рятувальників, які намагалися вивезти людей із небезпечної зони.

фото: ДСНС

Завдяки професіоналізму та швидкій реакції особового складу, внаслідок вибуху ніхто з членів групи «Фенікс» та цивільних осіб не постраждав.

У ДСНС наголошують, що це не поодинокий випадок, а цілеспрямоване переслідування медиків та рятувальників. За останні п’ять днів це вже другий зафіксований напад на групу «Фенікс» під час виконання гуманітарної місії.

фото: ДСНС

Російські війська ігнорують будь-які норми міжнародного гуманітарного права, прицільно атакуючи підрозділи, що марковані як рятувальні та не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Попри відсутність людських жертв, ворожий дрон спричинив матеріальні збитки. Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав спеціальний автомобіль, який використовувався для перевезення евакуйованих осіб.

