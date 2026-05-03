Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
Минулося без постраждалих
фото: ДСНС

Атака відбулася під час проведення евакуації

Російські окупаційні війська продовжують системний терор проти співробітників ДСНС. У Донецькій області під ворожий удар знову потрапила евакуаційна група «Фенікс», яка займалася порятунком цивільного населення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Черговий воєнний злочин стався безпосередньо під час проведення евакуаційних заходів. Російський FPV-дрон поцілив у напрямку рятувальників, які намагалися вивезти людей із небезпечної зони.

Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс» фото 1
фото: ДСНС

Завдяки професіоналізму та швидкій реакції особового складу, внаслідок вибуху ніхто з членів групи «Фенікс» та цивільних осіб не постраждав.

У ДСНС наголошують, що це не поодинокий випадок, а цілеспрямоване переслідування медиків та рятувальників. За останні п’ять днів це вже другий зафіксований напад на групу «Фенікс» під час виконання гуманітарної місії.

Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс» фото 2
фото: ДСНС

Російські війська ігнорують будь-які норми міжнародного гуманітарного права, прицільно атакуючи підрозділи, що марковані як рятувальні та не беруть безпосередньої участі в бойових діях.

Попри відсутність людських жертв, ворожий дрон спричинив матеріальні збитки. Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав спеціальний автомобіль, який використовувався для перевезення евакуйованих осіб.

Нагадаємо, Російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Миколаївську область. Основною ціллю загарбників знову стала критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів.

Читайте також:

Теги: ДСНС рятувальники безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами уповноваженого президента з питань санкційної політики, у нових зразках БпЛА практично відсутні компоненти з Нідерландів
Україна виявила нові іноземні компоненти в російських дронах
1 травня, 22:07
Бровді зауважує, що РФ використовує доходи від експорту нафти для продовження війни проти України
«Волелюбний птах літає туди, куди забажає». Мадяр натякнув на нову хвилю ударів по Росії
27 квiтня, 20:23
За попередніми даними, інцидент стався в ніч із 25 на 26 квітня
На Білоцерківщині рятувальники дістали з озера тіло 21-річної дівчини
27 квiтня, 14:06
У результаті падіння чоловіка затисло конструкціями понівеченого транспортного засобу
У Запоріжжі дерево вбило чоловіка в автомобілі
26 квiтня, 20:44
Наслідки обстрілу Дніпра увечері 15 квітня
Атака на Дніпро: двоє малюків поранені, пошкоджені будинки
16 квiтня, 00:46
Внаслідок російського удару постраждали 2 людей
Удар на Великдень: окупанти атакували магазин на Харківщині, є постраждалі
12 квiтня, 14:14
Мадяр назвав нову рекордну цифру втрат ворога від дронів
Черговий рекорд на фронті: Мадяр назвав приголомшливу кількість знищених ворожих цілей
10 квiтня, 11:11
Клименко провів зустріч із керівництвом Донецької області та прифронтових громад
На Донеччині представлено нових керівників Нацполіції та ДСНС
8 квiтня, 17:37
Україна регулярно атакує російську нафтогазову інфраструктуру, намагаючись підірвати військову економіку РФ
Україна вперше випередила РФ за кількістю дронових атак – ABC News
7 квiтня, 07:18

Події в Україні

Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
Полювання на рятувальників: на Донеччині ворожий FPV-дрон вдруге за тиждень атакував групу «Фенікс»
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
Зеленський повідомив про ураження ракетного корабля РФ «Каракурт»
У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
У Миколаєві зросла кількість поранених від російської атаки
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
Зменшення кількості ампутацій та нові виклики евакуації: Сирський про стан військової медицини у квітні
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Удар поблизу АЗС на Дніпропетровщині: під вогнем опинився автобус із дітьми
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику
Нафтова пляма з Туапсе рухається до «палацу Путіна» в Геленджику

Новини

Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Сьогодні, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Сьогодні, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
Вчора, 09:51
Чехія надала дозвіл на проліт літака Фіцо до Москви
1 травня, 21:12
Вищий антикорупційний суд постановив конфіскувати землю і 10 млн грн у депутата Київради
1 травня, 17:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua