Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року

glavcom.ua
фото: Офіс президента

За час роботи ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала Росія. З них 150 – від початку цього року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента Володимира Зеленського.

Глава держави повідомив, що заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова про результати роботи ініціативи.

«Окремо говорили про підтримку наших зусиль на рівні міжнародних організацій. Нещодавно вперше на рівні ООН депортацію та примусове переміщення наших дітей кваліфікували як злочин проти людяності. Це дуже важливо, і таку роботу необхідно продовжувати», – каже він.

Зеленський повідомив, що триває підготовка засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів, яке відбудеться 11 травня в Брюсселі. «Розраховуємо на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку партнерів», – додав президент.

Нагадаємо, перша леді США Меланія Трамп повідомила, що наразі триває активна робота над питанням повернення українських дітей, які були незаконно вивезені до Росії. Торік Меланія Трамп направила звернення до російського диктатора Володимира Путіна з приводу українських дітей, викрадених і вивезених з окупованих територій.

До слова, Європол спільно з партнерами з Нідерландів провів скоординовану операцію з виявлення українських дітей, яких було примусово переміщено або депортовано на тимчасово окуповані території, а також до Росії та Білорусі. За результатами роботи вдалося ідентифікувати 45 дітей і передати відповідну інформацію українській стороні для використання в розслідуваннях.

