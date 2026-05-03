Удар по Кривому Рогу: ворог поцілив у багатоповерхівку

Наразі триває рятувальна операція

У Кривому Розі зафіксовано влучання у житловий сектор. Російські війська атакували місто за допомогою безпілотників, що призвело до руйнувань у багатоповерховому будинку та масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

За попередньою інформацією, один із ворожих об'єктів поцілив безпосередньо у багатоповерховий будинок в одному зі спальних районів міста.

Внаслідок влучання у будівлі виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів. Дані про кількість постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

«Влучання у багатоповерховий будинок. Розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі», – написав Олександр Вілкул.

