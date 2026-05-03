Удар по Кривому Рогу: ворог поцілив у багатоповерхівку

Максим Бурич

Влучання у багатоповерховий будинок
фото з відкритих джерел

Наразі триває рятувальна операція

У Кривому Розі зафіксовано влучання у житловий сектор. Російські війська атакували місто за допомогою безпілотників, що призвело до руйнувань у багатоповерховому будинку та масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

Про атаку на місто повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. За попередньою інформацією, один із ворожих об'єктів поцілив безпосередньо у багатоповерховий будинок в одному зі спальних районів міста.

Внаслідок влучання у будівлі виникла пожежа, яка охопила кілька поверхів. Дані про кількість постраждалих та масштаби руйнувань наразі уточнюються.

«Влучання у багатоповерховий будинок. Розпочали аварійно-рятувальну операцію та тушіння пожежі», – написав Олександр Вілкул.

Нагадаємо, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Миколаївську область. Основною ціллю загарбників знову стала критична інфраструктура, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма. 

