«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях

За словами глави держави, останнім часом з’явилося багато повідомлень про проблеми в лісовій галузі та захисті Карпат

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи», – каже він.

Очільник України повідомив, що найближчим часом буде ухвалено відповідні рішення. Деталей президент не повідомив.

Нагадаємо, прокуратура Івано-Франківської області подала до господарського суду позов проти державного підприємства «Ліси України» з вимогою компенсувати майже 387 млн грн збитків за вирубку в національному парку «Гуцульщина».

За даними слідства, з квітня до грудня 2022 року тодішнє Кутське лісове господарство незаконно вирубало понад 9 тис. дерев на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під вирубку потрапили цінні масиви в межах природно-заповідного фонду – національного природного парку «Гуцульщина».

До слова, державне підприємство «Ліси України» у квітні відновлює реалізацію 25 проєктів із будівництва лісових доріг загальною протяжністю майже 90 км. Будівництво об’єктів стартувало восени 2025 року у Карпатській, Північній, Подільській, Поліській і Столичній філіях. Роботи було призупинено на зимовий період, проте наразі підрядні організації повертаються до виконання проєктів.