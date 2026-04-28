Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
Зеленський: «Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи»
фото: Офіс президента (ілюстративне)

За словами глави держави, останнім часом з’явилося багато повідомлень про проблеми в лісовій галузі та захисті Карпат

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко кадрові зміни в державних компаніях, зокрема йдеться про «Ліси України». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

«Цими тижнями надходить багато інформації про неврегульованість критичних проблем лісової галузі та захисту наших Карпат й інших вагомих природних середовищ України. Домовились із премʼєр-міністром про перегляд пріоритетів відповідної політики та нові кадрові підходи», – каже він.

Очільник України повідомив, що найближчим часом буде ухвалено відповідні рішення. Деталей президент не повідомив.

Нагадаємо, прокуратура Івано-Франківської області подала до господарського суду позов проти державного підприємства «Ліси України» з вимогою компенсувати майже 387 млн грн збитків за вирубку в національному парку «Гуцульщина».

За даними слідства, з квітня до грудня 2022 року тодішнє Кутське лісове господарство незаконно вирубало понад 9 тис. дерев на території Яблунівського та Березівського лісництв. Під вирубку потрапили цінні масиви в межах природно-заповідного фонду – національного природного парку «Гуцульщина».

До слова, державне підприємство «Ліси України» у квітні відновлює реалізацію 25 проєктів із будівництва лісових доріг загальною протяжністю майже 90 км. Будівництво об’єктів стартувало восени 2025 року у Карпатській, Північній, Подільській, Поліській і Столичній філіях. Роботи було призупинено на зимовий період, проте наразі підрядні організації повертаються до виконання проєктів.

Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський ліс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Бізнес

«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
«Ліси України» і не тільки. Президент анонсував кадрові зміни в державних компаніях
13 млрд грн на ремонт доріг: хто виграє найбільші тендери в Україні
Вартість землі на півдні країни. Аграрна рада пояснила нові правила розрахунку
Нові правила для будівництва: як держава зменшує бар’єри для відбудови житла
«Укрзалізниця» отримала нові пасажирські вагони вітчизняного виробництва
Федерація роботодавців закликала уряд не підвищувати тарифи «Укрзалізниці»

Новини

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua