Зустріч Зеленського та Мелоні: перші подробиці (відео)

Лідери обгорили ситуацію на Близькому Сході

Сьогодні, 15 квітня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зустріч із головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, наші потреби в додатковому захисті неба. Обговорили співпрацю у сфері оборони та домовилися, що наші команди пропрацюють деталі Drone Deal між нашими країнами», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, лідери обгорили ситуацію на Близькому Сході та в Перській Затоці через війну в Ірані. «Ми обмінялися враженнями від спілкування з лідерами регіону та оцінками ключових позицій. Важливо, щоб після цієї війни безпеки стало все ж таки більше, а не менше і щоб інтереси кожного народу поважалися. Якою буде безпека після цієї війни – це глобально важливе питання. І зараз нам усім у Європі особливо варто предметно координуватися, щоб захистити і наші інтереси, і наш спосіб життя», – наголосив Зеленський.

«Дякую, Італіє! Дякую, Джорджо Мелоні, за зустріч і підтримку. Італія в перші дні російського вторгнення в Україну зробила чіткий ціннісний вибір – на користь життя, на користь нашого захисту. Ми це відчуваємо в кожному рішенні, у всіх проявах підтримки та солідарності з нашим народом. Вдячний за всю допомогу для України», – підсумував глава України.

Нагадаємо, 15 квітня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії.

До слова, 14 квітня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Норвегії. Український президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере підписали декларацію про оборонне партнерство.

Перед тим український лідер здійснив візит до Берліна, де відбулося підписання 10 документів на різних рівнях, що закріплюють домовленості в багатьох сферах.

У Берліні президент України Володимир Зеленський і федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели міжурядові консультації, що відбулися вперше за понад 20 років.