Ворог вдруге за день атакував Краматорськ авіабомбами: є загиблі

glavcom.ua
Наслідки ворожих прильотів у Краматорську
фото: Донецька ОДА

Ворожі війська ввечері завдали авіаудару по Краматорську

Російські окупаційні війська ввечері 3 квітня завдали авіаційного удару по житловому сектору Краматорська. Внаслідок ворожої атаки загинули троє мирних мешканців.Унаслідок атаки загинули троє людей, ще троє дістали поранення, серед них 16-річний підліток.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Донецької обласної державної адміністрації Вадима Філашкіна.

Повідомляється, що ворожа авіабомба влучила у район приватної забудови, спричинивши значні руйнування будівель та пожежі. Станом на зараз відомо про:

  • трьох загиблих;
  • трьох поранених, яких госпіталізували до медичних закладів.

Серед постраждалих – 16-річний підліток, який отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

«Росіяни знову атакували місто авіабомбами вже ввечері. Серед поранених – 16-річний підліток. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу», – написав Філашкін.

Очільник Донецької обласної державної адміністрації також повідомив, що пошкоджено щонайменше дві адмінбудівлі та численні будинки. 

«Росіяни нищать все, до чого тільки можуть дотягнутися. Кожен їхній злочин ретельно документуємо. За все будуть відповідати», – наголосив Філашкін.

Місцева влада також закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях, оскільки ворог активізував використання керованих авіабомб по прифронтових містах.

«Главком» писав, що Національне військове меморіальне кладовище потрапило під ворожу атаку. Ударний безпілотник впав на територію цвинтаря.

Зазначається, що після церемоній поховання невідомих захисників України на території кладовища російські війська вкотре вчинили цинічний акт тероризму. Завдяки злагодженим діям відповідних служб і дотриманню протоколів безпеки всіх присутніх було оперативно спрямовано до укриттів. Унаслідок обстрілу ніхто не постраждав, а місця поховань бійців залишилися неушкодженими.

Нагадаємо, у ніч на 3 квітня Російська Федерація завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Окупанти атакували Україну ударними БпЛА та ракетами.

