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Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Бригадний генерал Олексій Коваленко очолив Війська зв’язку та кібербезпеки
фото: duikt.edu.ua

Новим очільником окремого роду військ став Олексій Коваленко

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Відповідний указ №931/2026 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ фото 1
скриншот із president.gov.ua

«Призначити Коваленка Олексія Олександровича командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України», – йдеться в указі президента.

У відкритому доступі небагато інформації про нового командувача. Відомо, що бригадний генерал Олексій Коваленко до офіційного призначення тимчасово виконував обов’язки командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.

Війська зв’язку та кібербезпеки є окремим родом військ Збройних Сил України. Вони відповідають за планування та забезпечення розгортання і функціонування систем зв’язку та інформаційних систем, а також систем бойового управління й оповіщення. Також відомо, що військовослужбовець наразі є начальником Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут.

Серед завдань цього роду військ – забезпечення управління військами та силами ЗСУ як у мирний час, так і в особливий період, в умовах надзвичайного або воєнного стану.

Війська зв’язку та кібербезпеки також залучені до функціонування національної системи кібербезпеки та протидії воєнній агресії у кіберпросторі. Зокрема, йдеться про забезпечення кібероборони України.

Раніше Зеленський призначив полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України. 

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський указ

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