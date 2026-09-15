Зеленський призначив нового командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ
Новим очільником окремого роду військ став Олексій Коваленко
Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України. Відповідний указ №931/2026 оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє «Главком».
«Призначити Коваленка Олексія Олександровича командувачем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України», – йдеться в указі президента.
У відкритому доступі небагато інформації про нового командувача. Відомо, що бригадний генерал Олексій Коваленко до офіційного призначення тимчасово виконував обов’язки командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.
Війська зв’язку та кібербезпеки є окремим родом військ Збройних Сил України. Вони відповідають за планування та забезпечення розгортання і функціонування систем зв’язку та інформаційних систем, а також систем бойового управління й оповіщення. Також відомо, що військовослужбовець наразі є начальником Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. Героїв Крут.
Серед завдань цього роду військ – забезпечення управління військами та силами ЗСУ як у мирний час, так і в особливий період, в умовах надзвичайного або воєнного стану.
Війська зв’язку та кібербезпеки також залучені до функціонування національної системи кібербезпеки та протидії воєнній агресії у кіберпросторі. Зокрема, йдеться про забезпечення кібероборони України.
Раніше Зеленський призначив полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем Медичних сил Збройних сил України.
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