Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні

За свої злочини на території України гімнаст був нагороджений медаллю міноборони РФ

Ходикін вирушив вбивати українців від початку повномасштабного вторгнення

Російський гімнаст Максим Ходикін, який в минулому році взяв зброю до рук та поїхав вбивати українців, отримав за це нагороду. Про це повідомляє Watchers.

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Першим про участь Ходикіна у війні проти України повідомив лікар збірної РФ зі спортивної гімнастики Сергій Гулевський.



«Максbм Ходикін – це перший спортсмен збірної зі спортивної гімнастики, який відкрито і по дружбі мені довірився як фахівцю, лікарю і людині. І досвід для нас двох і історія взаємин донині цінна. За контрактом пішов в зону СВО. Хто вміє – моліться за безпеку, хто хоче – бажайте добра і всього доброго, хто що може – те і створите», – написав Гулевський.

За свої злочини на території України гімнаст був нагороджений медаллю міноборони РФ «Учаснику спеціальної військової операції». Світлину цієї нагороди Ходикін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

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Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань.

Раніше українські спортсмени закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії.