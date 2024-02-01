Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні
За свої злочини на території України гімнаст був нагороджений медаллю міноборони РФ
фото: Максим Ходикін/Instagram

Ходикін вирушив вбивати українців від початку повномасштабного вторгнення

Російський гімнаст Максим Ходикін, який в минулому році взяв зброю до рук та поїхав вбивати українців, отримав за це нагороду. Про це повідомляє Watchers.

Першим про участь Ходикіна у війні проти України повідомив лікар збірної РФ зі спортивної гімнастики Сергій Гулевський.

«Максbм Ходикін – це перший спортсмен збірної зі спортивної гімнастики, який відкрито і по дружбі мені довірився як фахівцю, лікарю і людині. І досвід для нас двох і історія взаємин донині цінна. За контрактом пішов в зону СВО. Хто вміє – моліться за безпеку, хто хоче – бажайте добра і всього доброго, хто що може – те і створите», – написав Гулевський.

Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні фото 1

За свої злочини на території України гімнаст був нагороджений медаллю міноборони РФ «Учаснику спеціальної військової операції». Світлину цієї нагороди Ходикін розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, президент УЄФА Александер Чеферін поспівчував російським спортсменам через відсторонення від змагань.

Раніше українські спортсмени закликали Макрона не допустити на Олімпіаду прихильників війни з Росії.

Читайте також:

Теги: спорт росія спортивна гімнастика державні нагороди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни заявляють, що радар С-400 виявляє цілі на дистанції до 600 км
«Прохідний двір у небі» або Росія виявилася нездатною захиститися від атак дронів
Сьогодні, 11:56
Забобони високосних років
Забобони високосних років
7 сiчня, 12:12
У парламенті Чехії розглядали петицію щодо припинення постачання військової техніки в Україну
«Без підтримки України Заходом армія РФ була б сьогодні в Ужгороді», – міноборони Чехії
10 сiчня, 13:09
Пуск ракети Tomahawk
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
10 сiчня, 18:29
2 січня зранку Україна зазнала масованої ракетної атаки РФ
Під час атаки 2 січня росіяни використали максимальний потенціал – експерт
6 сiчня, 09:32
Годжес заявив, що голова Кремля вже перевів економіку країни на військові рейки, але, попри це, вона продовжує залишатися в скрутному становищі
Американський генерал спрогнозував, що призведе до повного краху економіки РФ
16 сiчня, 09:52
Зеленському – 46. Яким був рік президента у подіях і фото
Зеленському – 46. Яким був рік президента у подіях і фото
25 сiчня, 22:36
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
Допомога Україні: Пентагон зробив тривожну заяву
24 сiчня, 12:58
Сікорський: «Путін погрожував Польщі, Латвії та Фінляндії. А коли він погрожує якійсь країні, він робить це абсолютно серйозно»
«Російські «іскандери» можуть долетіти до Берліна» – глава МЗС Польщі про погрози Путіна
Вчора, 10:03

Новини

Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні
Російський гімнаст отримав нагороду за злочини вчинені в Україні
Ярослава Магучіх з новим рекордом сезону виграла перший турнір 2024 року
Ярослава Магучіх з новим рекордом сезону виграла перший турнір 2024 року
Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів
Федерація позбавила «Росію» олімпійського золота, проте залишила серед призерів
Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024
Стала відома сума призових українських тенісистів за Australian Open-2024
Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг
Російську фігуристку Валієву дискваліфіковано через допінг
Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу
Кубок України з футболу: результати жеребкування 1/2 фіналу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Путін вперше визнав, що війна прийшла у російські міста
42K
Дружина Гринкевича знайшла оригінальний спосіб захисту майна від арешту
27K
Генштаб Румунії назвав країну, на яку Росія планує напасти після України
11K
Патріарх Кирило нагородив митрополита Московської церкви в Україні
8298
Україна здійснила масштабний обмін полоненими (фото)
6981
Чи провалено мобілізацію? Військком назвав причини скорочення черг біля ТЦК

Новини

Лідери ЄС схвалили допомогу Україні на 50 млрд євро: деталі історичного рішення
Сьогодні, 14:00
Хмарно, місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:10
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти посилили штурми на одному з напрямків: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:20
Сьогодні Землю накриє магнітна буря: як уберегтися
Вчора, 06:39
Хмарно, подекуди ожеледиця: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 06:11

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua