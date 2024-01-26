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У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2»
фото: monitoring/Telegram

На супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї

У мережі з’явилися супутникові знімки аеродрому «Енгельс-2» у Саратовській області Росії. Знімки опублікував Telegram-канал monitoring.

Станом на 23 січня на аеродромі перебували:

  • шість Ту-95мс;
  • дваТу-160;
  • один Іл-76/78.
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2» фото 1
У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2» фото 2

Також на супутникових знімках можна побачити арсенал ракетної зброї.

Варто зазначити, що ЗСУ двічі атакували військовий аеродром Енгельс наприкінці 2022 року.

У мережі з’явилися знімки російського аеродрому «Енгельс-2» фото 3

У результаті удару 26 грудня 2022 року по авіабазі в російському Енгельсі було пошкоджено п'ять Ту-95МС. Крім того, 17 окупантів загинуло, 26 поранено. Також знищено диспетчерську вежу.

Після ударів на російському військовому аеродромі «Енгельс-2» зменшилася кількість боєздатних літаків та з'явились захисні бар'єри.

Як повідомлялося, на військовому аеродромі в Енгельсі у Саратовській області, де знаходяться стратегічні бомбардувальники Ту-95, з'явилися намальовані літаки.

Нагадаємо, у Білгородській області Росії зранку 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76. Міноборони РФ стверджує, що на борту нібито перебували українські полонені.

Теги: аеродром росія

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