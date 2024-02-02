Німеччина перевірить деяких депутатів Бундестагу на зв’язки з ФСБ

Органи безпеки продовжують дуже уважно стежити за російським впливом у Німеччині

Очільниця німецького МВС заявила, що наративи російської пропаганди та деяких депутатів Бундестагу збігаються

В уряді Німеччини хочуть уважніше проаналізувати зв'язки правої партії «Альтернатива для Німеччини» з російською ФСБ. Про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер, повідомляє N-TV.

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«Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правих екстремістських мереж із Росією», – заявила вона.

Фазер додала, що органи безпеки продовжують дуже уважно стежити за російським впливом у Німеччині.

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Також міністр наголосила, що рука Москви не повинна доходити до парламенту Німеччини.

Також очільниця МВС наголосила, що поточні звіти мають турбувати всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно.

Глава відомства повідомила, що вже давно зрозуміло, хто дозволяє використовувати себе в пропагандистську машину російського диктатора Володимира Путіна.

«Інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії та підірвати нашу підтримку України», – зазначила міністр.

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На думку Фазер, між російською пропагандою і наративами, представленими на крайньому правому фланзі (мається на увазі партія «Альтернатива для Німеччини»), є значні збіги.

Нагадаємо, НАТО починає активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі, а особливо по Німеччині. Зокрема країни НАТО можуть погодити введення системи «воєнного Шенгену», яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв до саміту альянсу у Вашингтоні у липні.

До слова, соратник диктатора Володимира Путін лідер партії «Справедлива Росія» Сергій Миронов надіслав гнівного листа одному з журналістів видання Bild у відповідь на опублікований матеріал про один зі сценаріїв Бундесверу, а саме про можливий воєнний конфлікт РФ та країн Балтії.