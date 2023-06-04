«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія

Точну кількість постраждалих дітей неможливо встановити

Росія за час повномасштабного вторгнення забрала життя вже щонайменше 485 маленьких українців. Ще понад 1000 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

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«13-річний Дмитро з Харкова, чотирирічна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише два дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей», – заявив Зеленський.

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Глава держави нагадав, що точну кількість постраждалих дітей неможливо установити через активні бойові дії та захоплення російськими військами частини території України.

«Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей», – наголосив Зеленський.

«Щоб захистити життя, ми повинні вистояти та перемогти у цій війні! Вся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору!» – переконаний президент.

Нагадаємо: під час чергової російської атаки на Київ 1 червня держава-терорист цинічно, у День захисту дітей, забрала життя дев'ятирічної Віки та її мами Ольги Івашко. Дівчинка була дзюдоїсткою і мріяла про великі досягнення.

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Під час ракетних обстрілів Вінниці в липні минулого року загинула маленька дівчинка Ліза, її мати отримала важкі поранення. У маленької Лізи був синдром Дауна, і жінка розповідала про це у соціальних мережах. Вона ділилася успіхами доньки та порадами для мам інших «сонячних дітей». Раніше рашисти вбили 13-річного сина Дмитра Кубата української шахістки Вікторії Кубати в Міжнародний день шахів. Він разом з 15-річною сестрою Ксенією стояли на зупинці, чекаючи громадський транспорт.

Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії.