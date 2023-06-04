Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія
Понад 1000 українських дітей дістали поранення різного ступеня тяжкості
фото: www.slovoidilo.ua

Точну кількість постраждалих дітей неможливо встановити

Росія за час повномасштабного вторгнення забрала життя вже щонайменше 485 маленьких українців. Ще понад 1000 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«13-річний Дмитро з Харкова, чотирирічна Ліза з Вінниці, Сергійко з Новосолоного, якому було лише два дні. У списку невинних дитячих жертв російської агресії вже щонайменше 500 наших дітей», – заявив Зеленський.

Глава держави нагадав, що точну кількість постраждалих дітей неможливо установити через активні бойові дії та захоплення російськими військами частини території України.

«Вони могли стати відомими вченими, художниками, спортивними чемпіонами, творити історію України. Їх убили російські зброя та ненависть, які щодня продовжують забирати та руйнувати життя українських дітей», – наголосив Зеленський.

«Щоб захистити життя, ми повинні вистояти та перемогти у цій війні! Вся Україна, всі наші люди, всі наші діти мають бути вільними від російського терору!» – переконаний президент.

Нагадаємо: під час чергової російської атаки на Київ 1 червня держава-терорист цинічно, у День захисту дітей, забрала життя дев'ятирічної Віки та її мами Ольги Івашко. Дівчинка була дзюдоїсткою і мріяла про великі досягнення. 

Під час ракетних обстрілів Вінниці в липні минулого року загинула маленька дівчинка Ліза, її мати отримала важкі поранення. У маленької Лізи був синдром Дауна, і жінка розповідала про це у соціальних мережах. Вона ділилася успіхами доньки та порадами для мам інших «сонячних дітей». Раніше рашисти вбили 13-річного сина Дмитра Кубата української шахістки Вікторії Кубати в Міжнародний день шахів. Він разом з 15-річною сестрою Ксенією стояли на зупинці, чекаючи громадський транспорт.

Офіс генпрокурора повідомив, скільки дітей загинули та постраждали від російської агресії. 

Теги: діти війна смерть Володимир Зеленський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цивілізований світ бачить всі злочини РФ
Росіяни влаштували екоцид. Постраждало вже більше третини наших лісів
17 травня, 12:14
У Бєлгороді вибух стався за торговим центром у районі ринку
У Бєлгороді «бавовна»: влада скаржиться на обстріли (фото)
6 травня, 12:32
ЗСУ міцно тримають оборону Бахмута, жодної позиції за добу не втрачено
Росія стягнула до Бахмута «вагнерівців» із усіх напрямків – Міноборони
10 травня, 20:27
Росіяни намагаються якомога швидше залишити Крим
Ворог намагається розосередитися на півдні: названо причину
12 травня, 21:57
Знищити систему захисту ППО Patriot однією ракетою «Кинджал» неможливо
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
18 травня, 21:46
Володимир Зеленський приєднається до учасників саміту G7 21 травня
Зеленський особисто відвідає саміт G7 – Bloomberg
19 травня, 07:22
Серйозно пошкоджено дах будівлі
«Бавовна» у Краснодарі: з’явилися фото та відео з місця прильоту
26 травня, 07:40
Власник ПВК «Вагнер» неочікувано похвалив ЗСУ
Очільник «Вагнера» похвалив українську армію. Розвідка назвала мету
25 травня, 10:57
За місяць сину Андрія Оністрата Остапу виповнилося б лише 22 роки
«Я – тато героя». Банкір Оністрат розповів про загиблого на війні сина
Сьогодні, 10:24

Політика

«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія
«Вони могли творити історію». Зеленський показав відео із дітьми, яких вбила Росія
У Сенегалі спалахнули сутички між опозицією та поліцією: є загиблі
У Сенегалі спалахнули сутички між опозицією та поліцією: є загиблі
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією
«Дипломатичний вихід»: Зеленський назвав умову, за якої готовий домовлятися з Росією
Скандальний ролик уряду Угорщини: Київ висловив Будапешту демарш
Скандальний ролик уряду Угорщини: Київ висловив Будапешту демарш
Голова Миколаївської ОВА розказав, куди зникли місцеві колаборанти
Голова Миколаївської ОВА розказав, куди зникли місцеві колаборанти
Путін більше схожий на фотомодель, ніж на президента – Зеленський
Путін більше схожий на фотомодель, ніж на президента – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала майже три години
56K
Трійця: яскраві листівки та привітання зі святом
30K
Придністровський вузол. Дипломатичний пендель від Зеленського
24K
Обмінники та банки відмовляються приймати «старі» долари. НБУ пояснює, що змінилося
19K
Заколот або військове протистояння: розвідка спрогнозувала можливе майбутнє Росії
19K
На одному зі столичних озер чоловік упіймав гігантську рибу

Новини

У ЗСУ був урожайний день: Генштаб повідомив про знищені ворожі цілі
Сьогодні, 06:38
Українці отримують небезпечні SMS нібито від Печерського суду
Вчора, 07:29
ЗСУ завдали потужного удару по ворогу і відбили майже 30 атак – Генштаб
Вчора, 06:33
Данілов розкрив, скільки ракет виробляє Росія
2 червня, 07:53
Нічний удар по Україні: Генштаб повідомив про кількість випущених ракет і дронів
2 червня, 06:39
Атака на Київ: Генштаб назвав тип і кількість випущених ракет
1 червня, 07:03

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту