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Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму
фото: з відкритих джерел

Росіяни визнали пошкодження великого десантного корабля

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії. Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

«Міністр оборони Шойгу доповів Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії та пошкодження великого десантного корабля «Новочеркаськ», – заявив речник Кремля.

«Новочеркаськ» (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Нагадаємо, порт Феодосії був атакований. За словами глави Криму Сергія Аксьонова, близько 4:15 ранку детонація припинилася, а пожежу локалізували. За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, двоє отримали поранення. Пізніше в так званому міністерстві охорони здоров'я Криму уточнили, що постраждали четверо людей.

Натомість командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що росіяни використовували «Новочеркаськ» для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення.

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Теги: Крим Сергій Шойгу

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