Шойгу доповів Путіну про знищення корабля «Новочеркаськ» у Криму

Росіяни визнали пошкодження великого десантного корабля

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу доповів російському диктатору Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії. Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ.

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«Міністр оборони Шойгу доповів Володимиру Путіну про удар ЗСУ по Феодосії та пошкодження великого десантного корабля «Новочеркаськ», – заявив речник Кремля.

«Новочеркаськ» (ВДК-46) – великий десантний корабель проєкту 775, що є на озброєнні Чорноморського флоту Росії. Призначений для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів. Здатний транспортувати різні види бронетехніки, включно з танками.

Нагадаємо, порт Феодосії був атакований. За словами глави Криму Сергія Аксьонова, близько 4:15 ранку детонація припинилася, а пожежу локалізували. За його словами, внаслідок атаки одна людина загинула, двоє отримали поранення. Пізніше в так званому міністерстві охорони здоров'я Криму уточнили, що постраждали четверо людей.

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Натомість командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. У центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки заявили, що росіяни використовували «Новочеркаськ» для перевезення дронів-камікадзе Shahed-136, які були на борту під час його знищення.