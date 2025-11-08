Зеленський розповів про ракетний удар по Дніпру – є загиблий та поранені

Зеленський: Цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура

Внаслідок нічної атаки Росії постраждали житлові будинки та інфраструктура у низці областей.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про наслідки нічної масованої атаки Росії по території України. Головний удар припав на Дніпро, де ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Як повідомляє Зеленський, російські терористи випустили понад 450 ударних дронів та 45 ракет різних типів по Україні.

У Дніпрі триває рятувальна операція. Внаслідок влучання в житловий будинок 11 людей поранено, серед них є діти. На жаль, одна людина загинула.

Харківщина, Київщина, Полтавщина: Зафіксовані постраждалі та один загиблий на Харківщині. Ударів також зазнали Дніпровщина, Кіровоградщина, Миколаївщина, Сумщина, Чернігівщина та Одещина (атаки тривали з вечора).

«Цілі в терористів незмінні: звичайне життя, житлові будинки, наша енергетика, інфраструктура», – підкреслив Зеленський.

Президент наголосив, що єдине питання для Росії – це ресурси та гроші на вбивства. У відповідь на постійні удари, тиск міжнародних партнерів має бути сильнішим.

Президент закликав до «європейського рішення» щодо російських заморожених активів та їхньої конфіскації на користь України.

«На кожен удар Москви по енергетиці, яким вони хочуть нашкодити звичайним людям перед зимою, має бути санкційна відповідь по всій російській енергетиці без винятків», – зазначив Володимир Зеленський

Зеленський зазначив, що атомна енергетика Росії досі не під санкціями, і цей пробіл необхідно усунути.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада окупанти масовано атакували ракетами та безпілотниками Україну. Під удар потрапила Дніпропетровщина.