У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС
Пошкоджений багатоповерховий будинок у Дніпрі
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Внаслідок масованої російської атаки у Дніпрі одна людина загинула, десятеро постраждали, серед них – двоє дітей

Вночі, 8 листопада, російський безпілотник влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок, що презвело до руйнування квартир з 4-го по 6-й поверхи. Виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС.

У ДСНС пишуть, що під час проведення аварійно-рятувальних робіт було врятовано 28 людей, серед них – 5 дітей. У квартирі на п’ятому поверсі виявлено тіло жінки.

За медичною допомогою звернулися 10 людей (у тому числі двоє дітей). Госпіталізовано 6 постраждалих, серед яких – одна дитина.

У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС фото 1
фото: ДСНС Дніпропетровщини

«Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим на місці. Працюють 3 пункти незламності для обігріву та відпочинку людей. Усі екстрені служби продовжують роботу на місці події», – йдеться у повідомленні ДСНС.

У Дніпрі через атаку РФ загинула людина: подробиці від ДСНС фото 2
фото: ДСНС Дніпропетровщини

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

