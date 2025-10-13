Зеленський обговорив з президентом Чехії нові ініціативи для захисту України

Президенти обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову президентом Чехії Петром Павелом. Обговорили продовження військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Глава держави поінформував Павела про російські удари по українських містах і громадах. «Чехія дуже підтримує Україну, наших людей від самого початку цієї повномасштабної війни. Цінуємо всю надану допомогу, і сьогодні обговорили її продовження», – сказав Зеленський.

Також президенти обговорили чеську ініціативу з постачання артилерійських снарядів. «Є також інші ідеї, які допоможуть посилити Україну й наш захист саме зараз. Домовилися, що наші команди все оперативно опрацюють», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш, яка отримала найбільшу кількість голосів на нещодавніх парламентських виборах, заявив, що Чехія припинить пряме фінансування закупівлі зброї для України, якщо новий уряд буде сформований за участі партії ANO.

Бабіш позитивно оцінив чеську снарядну ініціативу, у рамках якої на кошти європейських країн закуповують артилерійські боєприпаси для України. Водночас він наголосив на необхідності більшої прозорості у фінансуванні таких програм, зокрема через структури НАТО, і звинуватив нинішню схему закупівель у тому, що приватні компанії нібито отримали надприбутки «на десятки мільярдів».

До слова, уряд Чехії затвердив програму допомоги України на 2026-2030 роки. У межах програми країна щорічно виділятиме на відновлення України мільярд крон (приблизно 40 млн євро).