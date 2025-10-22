Зеленський відреагував на удар по дитячому садочку в Харкові

Президент: «Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами президента, на цей час відомо про одного загиблого, семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога. «Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес», – каже глава держави.

Наслідки удару по дошкільному закладу освіти фото: Telegram/Володимир Зеленський

Глава держави наголосив, що подібні удари – це «плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні». «Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє», – додав він.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях фото: Telegram/Володимир Зеленський

До слова, у Києві внаслідок ворожих атак пошкоджено низку шкіл і дитячих садків. Деякі заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання, а частина стане пунктами незламності для підтримки постраждалих.