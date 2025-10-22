Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський відреагував на удар по дитячому садочку в Харкові

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на удар по дитячому садочку в Харкові
Унаслідок атаки загинула одна людина, семеро осіб постраждало
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Президент: «Бандитів і терористів можна поставити на місце лише силою»

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий удар по дитячому садочку в Харкові. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

За словами президента, на цей час відомо про одного загиблого, семеро людей постраждало. Їм надається медична допомога. «Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях. За попередньою інформацією, у багатьох гостра реакція на стрес», – каже глава держави.

Зеленський відреагував на удар по дитячому садочку в Харкові фото 1
Наслідки удару по дошкільному закладу освіти
Наслідки удару по дошкільному закладу освіти
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Глава держави наголосив, що подібні удари – це «плювок Росії в обличчя кожному, хто наполягає на мирному рішенні». «Немає і не може бути жодного виправдання удару дроном по дитячому садку. Очевидно, що Росія нахабніє», – додав він.

Нагадаємо, Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок.  За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста. Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік.

6 фото
На весь екран
Всі діти евакуйовані й перебувають в укриттях
фото: Telegram/Володимир Зеленський

До слова, у Києві внаслідок ворожих атак пошкоджено низку шкіл і дитячих садків. Деякі заклади тимчасово переходять на дистанційне навчання, а частина стане пунктами незламності для підтримки постраждалих. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський дитячий садок Харків

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп проведе зустріч із Володимиром Зеленським
Зеленський у США: що очікувати від зустрічі з Трампом
23 вересня, 11:00
Разом із захисниками з полону повернулися й цивільні
Україна повернула з полону 205 людей
2 жовтня, 16:02
Путін брехав Трампу про успіхи на фронті
«Путін торгує «неякісним товаром». Зеленський розказав, як Трамп «прозрів» після Аляски
9 жовтня, 10:32
З'явились перші кадри пошкодженої лікарні у Харкові (фото, відео)
З'явились перші кадри пошкодженої лікарні у Харкові (фото, відео)
14 жовтня, 00:45
Зеленський вірить, що Трамп допоможе завершити війну
Зеленський повідомив, що про далекобійні ракети з Трампом поки не говоритимуть
17 жовтня, 23:59
Лідери України та Франції провели телефонну розмову
Зеленський домовився зустрітися з Макроном
20 жовтня, 11:39
Президент: Були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та ГУР щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості
Президент доручив збільшити контрактну складову в ЗСУ
26 вересня, 21:24
Невже надії української сторони на суперракети були марні?
Tomahawk-паті з туманним фіналом. Що Зеленський везе з Вашингтона Тема тижня
18 жовтня, 16:00
Зеленський кілька разів телефонно звертався до Трампа з проханням передати Україні Tomahawk
Чому Трамп не захотів давати Україні Tomahawk: версія The New York Times
18 жовтня, 21:49

Події в Україні

Зеленський відреагував на удар по дитячому садочку в Харкові
Зеленський відреагував на удар по дитячому садочку в Харкові
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей
Росія вдарила по дитсадку в Харкові: поранено дітей
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
Де найскладніша ситуація зі світлом? «Укренерго» назвало дві області
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
Комбінована атака на Україну: приблизна мапа руху ракет та дронів
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками
Окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру: які потяги курсують із затримками
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2025 року

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua