Дніпропетровська ОВА показала фото пошкодженого будинку внаслідок атаки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Дніпропетровська ОВА показала фото пошкодженого будинку внаслідок атаки
У будинку зруйновано квартири у двох під’їздах з 2-го по 6-й поверхи
фото: Дніпропетровська ОВА

Пожежа у пошкодженій дніпровській багатоповерхівці вже ліквідована

Вночі, 8 листопада, Дніпро та область маосвано атакували ракети та безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненко.

Пожежа у дніпровській багатоповерхівці вже ліквідована. У житловому будинку зруйновано квартири у двох під’їздах з 2-го по 6-й поверхи. На жаль, внаслідок удару загинула жінка. Постраждали 11 осіб, шестеро з яких були госпіталізовані, включно з 13-річною дівчинкою. Усі ушпиталені перебувають у стані середньої тяжкості. Також у місті зафіксовані пошкодження інфраструктурних об'єктів.

Наслідки атаки на Дніпро
фото: Дніпропетровська ОВА

Внаслідок атаки у Самарівському районі постраждали троє мешканців. Одного 55-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Пожежу, що виникла у приватному будинку, вдалося загасити.

У Павлограді пошкоджень зазнало підприємство, а також сталася пожежа у гаражі. На території Синельниківського району понівечено об'єкти інфраструктури та автомобілі.

Продовжується і терор Нікопольського району. Агресор завдавав ударів по райцентру за допомогою FPV-дронів та артилерії.

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.

ракетна атака Дніпропетровщина Дніпро

