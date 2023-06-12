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«Бої жорсткі, але наш рух є». Зеленський провів Ставку

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Бої жорсткі, але наш рух є». Зеленський провів Ставку
Зеленський вислухав доповіді командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця» і «Таврія»
фото: скриншот відео

За словами президента, ситуація з укриттями по всій країні невтішна

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів Ставку. Прозвучали доповіді від командувачів оперативних напрямків, які наразі є найважливішими та найгарячішими. Про це він розповів у вечірньому відеозверненні.

За його словами, ідеться про командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ «Хортиця» і «Таврія».

«Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат, і я дякую за це кожному, хто зараз у бою, кожному, хто підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках», – заявив глава держави.

Так, генерали Олександр Сирський та Олександр Тарнавський доповіли про наявні успіхи на фронті, а також те, у яких його точках необхідне посилення та якими діями можна зламати більше російських позицій. Також була доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – щодо загальної ситуації, МВС та СБУ – щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території.

«Дуже активно працюємо з постачанням необхідної зброї, снарядів. Була й доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога. Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку», – звітував зеленський.

За його словами, на Ставці прозвучала й підсумкова доповідь щодо готовності укриттів по всій країні.

«Доповідали міністри Клименко, Камишін і Кубраков. Результати, м’яко кажучи, невтішні. На п’ятницю будуть підготовлені відповідні проєкти рішень – і щодо тих, хто відповідальний, і щодо забезпечення належного рівня захисту для наших людей в усіх українських містах.

Крім того, президент провів кілька нарад щодо міжнародних заходів та анонсував дуже змістовний тиждень.

«Перше: готуємо нову підтримку зброєю від наших партнерів для наших воїнів. Друге: готуємо залучення більшої кількості світових суб’єктів до реалізації формули миру. Третє: працюємо, щоб Вільнюський саміт був справді змістовним. Кожну деталь повідомлю», – уточнив український лідер.

Також він доповів, що підполковнику СБУ Василю Богачу посмертно присвоєно звання Героя України.

«За надзвичайну особисту хоробрість, за неодноразове затримання та знищення ворожих диверсантів. За захист Маріуполя й саме за такий героїзм, саме таку самопожертву, які не залишають жодних інших варіантів для України й українців, окрім перемоги. Слава всім, хто б’ється заради України! Дякую кожному й кожній, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях! Крок за кроком рухаємося вперед! Віримо у перемогу. Вона буде! Слава Україні!», – завершив Зеленський.

Нагадаємо, триває 474-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Росія надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Протягом доби противник завдав два ракетних удари крилатими ракетами морського базування «Калібр» по житлових будинках на Харківщині. Загалом завдав 17 авіаційних ударів та здійснив приблизно 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

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Теги: війна укриття Володимир Зеленський

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