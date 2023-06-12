Світ нарощує ядерний потенціал: аналітики попередили про загрози

КНДР – виготовила близько 30 боєголовок за рік і має матеріал, щоб мати 50-70

Станом на січень у світі нараховувалося 12 512 ядерних боєголовок

Міжнародна напруженість зростає, через те, що Росія, Китай, КНДР, Індія, Британія, Ізраїль, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних розробок. Уже до кінця цього десятиліття Китай може мати ядерний арсенал, співставний з американським і російським. Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

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Держави все більше почали інвестувати у ядерні арсенали, особливо на тлі погіршення геополітичної обстановки. Від початку широкомасштабної російсько-української війни кількість оперативного ядерного озброєння у світі зросла. Велика Британія, Ізраїль, Індія, Китай, КНДР, Пакистан, Росія, США та Франція продовжують модернізацію своїх ядерних арсеналів, деякі країни торік розгорнули нові системи озброєнь.

«Ми входимо в один із найнебезпечніших періодів в історії людства. Вкрай важливо, щоб уряди світу знайшли способи співпраці для зниження геополітичної напруженості та скорочення гонки озброєнь», – підкреслив директор SIPRI Ден Сміт

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Станом на січень у світі нараховувалося 12 512 ядерних боєголовок, 9 576 з них знаходилися на складах для потенційного використання, що на 86 одиниць більше, ніж у січні 2022 року.

Близько 3 844 боєголовок розгорнуті на ракетах і літаках, а близько 2 тис. (майже всі належать США або Росії) знаходяться у стані підвищеної боєздатності.

Китай – за рік кількість боєголовок зросла з 350 до 410 одиниць і продовжує зростати. Потенційно до кінця десятиліття кількість китайських балістичних ракет може зрівнятися з американською чи російською.

Велика Британія – оголосила про підвищення ліміту ядерних боєголовок з 225 одиниць до 260.

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Франція – працює над атомним підводним човном, оснащеним балістичними ракетами третього покоління та новою крилатою ракетою повітряного базування

Індія – робить акцент на системах далекого радіусу дії, зокрема, здатних вражати цілі на території Китаю.

КНДР – виготовила близько 30 боєголовок за рік і має матеріал, щоб мати 50-70.

Ізраїль – офіційно не визнає наявності ядерної зброї, проте, згідно із доповіддю, теж модернізує ядерний арсенал.

Також за даними аналітиків, світові військові витрати у 2022 році досягли рекордного рівня .