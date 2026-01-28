Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми
Державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми було відзначено енергетиків ДТЕК
Президент Володимир Зеленський відзначив 8 енергетиків ДТЕК державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Президент України відзначив державними нагородами енергетиків ДТЕК за їхню відданість, професіоналізм і внесок у підтримку стійкості енергосистеми», – йдеться в ньому.
Зазначається, що Президент присвоїв звання «Заслужений енергетик України» Едуарду Кашкову; орденом «За заслуги» III ступеня відзначили Валентина Астафʼєва, Олександра Зінченка та Віталія Колісника.
Також орденом «За мужність» III ступеня було відзначено Ігоря Пустовойта і медалями «За працю і звитягу» було нагороджено Руслана Лобанова та Миколу Полякову.
Окрім того, орденом «За доблесну шахтарську працю» III ступеня було відзначено Павла Полякова.
«Ці нагороди підкреслюють важливість щоденної роботи енергетиків, які рятують і відновлюють енергосистему країни і мережі після ворожих атак», – наголосили в ДТЕК.
Раніше 11 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова було відзначено державними нагородами президента за повернення світла після обстрілів.
