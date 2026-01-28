Зеленський відзначив державною нагородою енергетиків ДТЕК за підтримку енергосистеми

Державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми було відзначено енергетиків ДТЕК

Президент Володимир Зеленський відзначив 8 енергетиків ДТЕК державними нагородами за підтримку стійкості енергосистеми. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Президент України відзначив державними нагородами енергетиків ДТЕК за їхню відданість, професіоналізм і внесок у підтримку стійкості енергосистеми», – йдеться в ньому.

Зазначається, що Президент присвоїв звання «Заслужений енергетик України» Едуарду Кашкову; орденом «За заслуги» III ступеня відзначили Валентина Астафʼєва, Олександра Зінченка та Віталія Колісника.

Також орденом «За мужність» III ступеня було відзначено Ігоря Пустовойта і медалями «За працю і звитягу» було нагороджено Руслана Лобанова та Миколу Полякову.

Окрім того, орденом «За доблесну шахтарську працю» III ступеня було відзначено Павла Полякова.

Механік із Павлограда Павло отримав орден «За доблесну шахтарську працю» III ступеня

«Ці нагороди підкреслюють важливість щоденної роботи енергетиків, які рятують і відновлюють енергосистему країни і мережі після ворожих атак», – наголосили в ДТЕК.

Раніше 11 енергетиків ДТЕК Ріната Ахметова було відзначено державними нагородами президента за повернення світла після обстрілів.