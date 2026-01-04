На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків

Окупаційна влада вирішила замінити постійний штат на об'єктах енергетики на мобільні виїзні бригади

На тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочалася хвиля масштабних скорочень у енергетичній сфері. Тисячі електромонтерів підстанцій, які у 2025 році були примусово переведені до нової структури «Юго-Западная электросетевая компания», отримали повідомлення про звільнення з 1 березня 2026 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, загарбницька адміністрація вирішила відмовитися від постійного штату на об'єктах енергетики, замінивши їх мобільними виїзними бригадами. Враховуючи критичний стан зношених мереж та регулярні технічні збої, такий підхід неминуче призведе до тривалих та масштабних відключень електроенергії для населення.

Найбільше під скорочення потрапляють досвідчені спеціалісти, зокрема жінки передпенсійного віку, які не мають альтернативних можливостей для працевлаштування в регіоні. Окупаційна влада фактично економить кошти за рахунок стабільності роботи критичної інфраструктури, що погіршує гуманітарну ситуацію на загарбаних землях.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання».

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків.

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях.

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.