Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
фото: соціальні мережі

Окупаційна влада вирішила замінити постійний штат на об'єктах енергетики на мобільні виїзні бригади 

На тимчасово окупованих територіях Донецької області розпочалася хвиля масштабних скорочень у енергетичній сфері. Тисячі електромонтерів підстанцій, які у 2025 році були примусово переведені до нової структури «Юго-Западная электросетевая компания», отримали повідомлення про звільнення з 1 березня 2026 року. Про це пише «Главком» із посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, загарбницька адміністрація вирішила відмовитися від постійного штату на об'єктах енергетики, замінивши їх мобільними виїзними бригадами. Враховуючи критичний стан зношених мереж та регулярні технічні збої, такий підхід неминуче призведе до тривалих та масштабних відключень електроенергії для населення.

Найбільше під скорочення потрапляють досвідчені спеціалісти, зокрема жінки передпенсійного віку, які не мають альтернативних можливостей для працевлаштування в регіоні. Окупаційна влада фактично економить кошти за рахунок стабільності роботи критичної інфраструктури, що погіршує гуманітарну ситуацію на загарбаних землях.

Повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації почали використовувати соціальні служби як інструмент репресій проти місцевих дітей. У Генічеську окупанти, зокрема, трансформували «комісію у справах неповнолітніх» на каральний орган. Він примушує підлітків із так званих «проблемних сімей» проходити через трудові табори під виглядом «патріотичного виховання». 

Як відомо, на тимчасово окупованих територіях України російська влада розпочала активну русифікацію дітей ще на рівні дитячих садків. 

У старших групах запровадили заняття з «мовного розвитку», під час яких дітей навчають російської мови та поступово витісняють українські слова.

Зазначається, що мета таких занять – прищепити дітям російську вимову з раннього віку та знищити ознаки української ідентичності.

До слова, на тимчасово захопленій Луганщині російська адміністрація планує створення так званого молодіжного стахановського руху. Студентів змушуватимуть проходити практику на промислових підприємствах та брати участь у псевдозмаганнях. 

За даними ЦНС, окупанти намагаються відновити радянську практику, залучаючи до неї молодь. Йдеться про студентів підконтрольних Росії псевдоуніверситетів, яких примусово відправлятимуть на роботу на промислові об’єкти та змушуватимуть змагатися між групами.

Теги: звільнення окуповані території Донеччина енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент: «На жаль, були кореляції між зйомками території України китайськими супутниками та російськими влучаннями по відповідних об’єктах енергетики»
РФ використала розвіддані з китайських супутників для ударів по енергетиці України
24 грудня, 2025, 16:24
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
ЦВК відновила роботу держреєстру виборців, ЗСУ відійшли з Сіверська. Головне за 23 грудня
23 грудня, 2025, 21:20
Генштаб наголосив, що Сили оборони під час боїв за Сіверськ суттєво виснажили противника
ЗСУ відійшли з Сіверська – Генштаб
23 грудня, 2025, 17:44
Сонячні панелі приносять не тільки користь, а й проблеми
Сонячні панелі у кризі: що відомо про глобальні збитки
19 грудня, 2025, 13:55
У ніч на 13 грудня Миколаїв та область зазнали однієї з наймасштабніших атак
Обстріл Миколаєва: пошкоджено інфраструктуру, є постраждалі, місто переходить на генератори
13 грудня, 2025, 10:04
Хандрига наголосив на необхідності паралельного запуску ефективних механізмів соціального захисту для вразливих домогосподарств
Україні потрібні модернізовані мережі для стабільності та інтеграції з ЄС – директор «Ел-енерго»
12 грудня, 2025, 17:53
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
Річка Лугань в окупованому Луганську перетворилася на токсичний колектор
10 грудня, 2025, 05:33
У трьох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
У трьох областях 9 грудня 2025 року запроваджено аварійні відключення світла
9 грудня, 2025, 08:31
Експертка регіонального центру з прав людини Катерина Рашевська розповіла про депортацію українських дітей
Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори – правозахисниця
4 грудня, 2025, 09:07

Події в Україні

Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 4 січня 2026 – Генштаб ЗСУ
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
На окупованій Донеччині масово скорочують енергетиків
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 січня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 4 січня 2026
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
У Харкові знову зросла кількість жертв через російську атаку
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ
У Харкові зросла кількість жертв через атаку РФ

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua