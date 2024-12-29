Зеленський повідомив, чим Росія тероризувала Україну цього тижня

Зеленський наголосив, що російський терор можна зупинити лише спільною силою

Українські міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами

Росія застосувала проти України за тиждень понад 370 ударних дронів, близько 280 КАБів і 80 ракет. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соцмережах.

«Наші міста й громади перебувають під постійними російськими обстрілами. Навіть у різдвяну ніч терористи влаштували масовану повітряну атаку. Всього протягом цього тижня Росія застосувала проти України понад 370 ударних дронів, близько 280 керованих авіаційних бомб і 80 ракет різних типів», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що такий терор можна зупинити лише спільною силою.

«Я вдячний захисникам і захисницям, які рятують наших людей від щоденних атак, і партнерам, які розуміють важливість вчасного надання засобів протиповітряної оборони для захисту життів і наближення справедливого й чесного миру», – додав він.

Нагадаємо, триває 1040-й день повномасштабної війни.

Упродовж минулої доби противник завдав 765 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Загалом від початку минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.