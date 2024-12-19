Посилення ППО й гарантії безпеки: підсумки зустрічі Зеленського і Рютте у Брюсселі

Генсек НАТО: «Ми знаємо про прохання поставити Україні 19 систем для захисту критичної інфраструктури. Це все буде на порядку денному»

Ключовою темою переговорів у Брюсселі стали гарантії безпеки для України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає Офіс глави держави.

«Дуже важливо використати ці два дні в Брюсселі, щоб зустрітися з усіма нашими партнерами й мати однакову, що дуже важливо, не розділену – однакову, спільну позицію Європи щодо того, як убезпечити Україну, як зміцнити наших людей і, звичайно, зробити сильнішою нашу армію», – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський і Марк Рютте у Брюсселі, 18 грудня 2024 р. фото: Офіс президента України

Окрему увагу під час зустрічі політики приділили зміцненню української ППО, особливо зараз, під час зими.

«Ми маємо робити все необхідне зараз, щоб бути впевненими, що, коли йдеться про протиповітряну оборону, про інші системи озброєнь, ми робимо все можливе, щоб надати все, що в наших силах. Ми знаємо про ваше прохання поставити Україні 19 систем для захисту критичної інфраструктури. Тож це все буде на порядку денному», – зазначив генсек НАТО.

Володимир Зеленський і Марк Рютте у Брюсселі, 18 грудня 2024 р. фото: Офіс президента України

Рютте додав, що ще одна важлива тема переговорів – економіка України. За його словами, у цьому напрямі дуже вагомим є приклад Данії та Литви щодо закупівлі української зброї.

«Це хороша новина, тому що це означає більше зброї для України, а також гроші для української економіки. Тож це дуже практичний спосіб підтримати вас», – підсумував він.

У Брюсселі Володимир Зеленський і Марк Рютте також зустрінуться з лідерами, главами урядів та іншими представниками країн Європи.

Нагадаємо, що у Брюсселі президент Зеленський також зустрівся з французьким колегою Емманюелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року.

Як повідомлялося, 18 грудня Зеленський прибув до Бельгії. Тут він проведе низку переговорів та візьме участь у засіданні Європейської ради.