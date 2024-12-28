Зеленський доручив розвідці надати партнерам дані про катастрофу літака в Казахстані

Президент впевнений: Росії не вдасться приховати всю правду про катастрофу літака

Президент Володимир Зеленський заявив, що партнерам передадуть дані української розвідки щодо авіатрощі літака Azerbaijan Airlines. Про це він сказав у вечірньому зверненні 28 грудня.

Зеленський зазначив, що не сумнівається: Росії не вдасться приховати всю правду про катастрофу літака. За його словами, зараз до розслідування «залучені партнери, яким може довіряти передусім Азербайджан».

Глава держави також наголосив, що Україна надасть усю допомогу, яка необхідна. Зокрема розвідувальні дані, які Зеленський доручив передати партнерам.

«Ми закликаємо підтримувати Азербайджан у цій ситуації. І кожну країну – тиснути на Росію, щоб припинилася брехня про цю катастрофу – така ж брехня, як була і про MH-17, збитий над Донеччиною Boeing», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський висловив співчуття президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народові у зв'язку з авіакатастрофою у Казахстані.

До слова, пасажирський літак Embraer, який летів з Баку до Грозного, впав в аеропорту Актау. На борту було 67 пасажирів і п'ять членів екіпажу. Серед них 37 громадян Азербайджану, 16 росіян, шестеро громадян Казахстану і троє – громадян Киргизстану.

Як повідомлялося, Росавіація назвала попередню причину авіакатастрофи: зіткнення з птахами. «Попередньо: після зіткнення з птахами через нештатну ситуацію на борту повітряного судна командир прийняв рішення «йти» на запасний аеродром – ним був обраний Актау», – йдеться у повідомленні. Також повідомляється, що на борту літака, що впав, вибухнув кисневий балон, після чого люди почали непритомніти.

‼️Мережею шириться відео з дивними слідами на хвості літака, що впав у Казахстані. Отвори схожі на ті, що залишаються після обстрілу



Але як відомо, Росавіація назвала винними у катастрофі птахів... https://t.co/SgP5FlrZL1 pic.twitter.com/Znq68XNLax — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) December 25, 2024

Згодом глава Росавіації Дмитро Ядров вперше прокоментував аварію літака в Актау. Так, за його словами, однією з основних причин авіакатастрофи нібито був густий туман і відсутність видимості на висоті 500 метрів. «Командир повітряного судна зробив дві спроби посадити літак у Грозному, які були безуспішними»

До слова, очільник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що авіакатастрофу літака Embraer 190 в Казахстані спричинив російський зенітно-ракетний комплекс (ЗРК). За його словами, літак зазнав пошкоджень внаслідок дій російських військових і його відправили до Казахстану «замість того, щоб екстрено посадити в Грозному та врятувати життя людей».