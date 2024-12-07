Скандального керівника Центру страткомунікацій Мінкульту звільнено через день після призначення

За даними ЗМІ, Биков після революції Гідності виступав із тезами на користь кума російського лідера Віктора Медведчука

Міністерство пояснило, для чого було потрібне тимчасове призначення Бикова

Сергія Бикова звільнено з посади виконувача обов'язки директора Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на якій чиновник пробув один день. Про це повідомив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький у соцмережі Х.

«Щодо обговорення в публічному просторі, зазначаю: призначення в.о. директора «Наукового центру розвитку туризму» було здійснено з технічною метою перереєстрації на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». В. о. директора звільнено наказом МКСК», – йдеться в дописі Точицького.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Міністерство культури та стратегічних комунікацій України перейменувало державну установу «Науковий центр розвитку туризму» на «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки». Учора тимчасово виконувачем обов'язків керівника центру став Сергій Биков, який до листопада 2024 року працював комунікаційником Міністерства молоді та спорту.

Сергій Биков – політолог та політичний консультант, який був керівником Інституту публічної політики та консалтингу «Інполіт». Члени Інституту неодноразово презентували сумнівні соціологічні дані, а також регулярно фігурували у піарних статтях про різних політиків. Биков називав Революцію гідності «державним переворотом». Також, як ідеться у статті «Детектор медіа», він брав участь у розробці «нової конституції» Юлії Тимошенко та підтримував «мирний план Медведчука».

Згодом після скандального призначення заступник міністра культури та стратегічних комунікацій з питань європейської інтеграції Андрій Наджос пояснив, що Мінкульт проведе відкритий та прозорий відбір на визначення нового керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки після перереєстрації установи.