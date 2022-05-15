Робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до України та наших потреб – президент

Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана «спецоперація» вже збанкрутувала

Увечері 15 травня президент України Володимир Зеленський оприлюднив традиційне вечірнє відеозвернення.

Повний текст виступу глави держави

Українці! Українки! Усі наші захисники і захисниці! Завершується 81-й день нашої оборони і починається ще один тиждень цілодобової роботи на Україну і на перемогу. Цього тижня буде – як і завжди – багато міжнародної активності, в якій я братиму участь. Ключове – це зброя і фінансова підтримка для України. Фінанси не тільки для того, щоб зберігати стабільність зараз, але й щоб вже розпочинати відбудову зруйнованого Росію.

Також працюємо для посилення санкцій проти Росії. Потрібно, щоб партнери щотижнево ухвалювати рішення, які обмежують звʼязки Росії зі світом. Окупанти мають відчувати підвищення ціни війни для них – відчувати постійно. Зараз першочергово – це нафтове ембарго. Як би в Москві не намагалися зірвати це рішення, час залежності Європи від російських енергоресурсів закінчується. І це не змінити.

Ще одне завдання – яке набуває тим більшого значення, чим довше триває війна – робимо все, щоб зберігати максимальну увагу світу до нас, до України. Інформація про наші потреби має бути в новинах усіх держав, які важливі для нас. Має бути там постійно і кожного дня. Зокрема, для цього – для більшої інформаційної і політичної підтримки України – вже у понеділок буду спілкуватись зі студентами провідних американських університетів. Це 63 університети США і два університети Канади, які обʼєднують сотні тисяч студентів і є великою експертною та дослідницькою спільнотою. Їхній голос точно посилить наші можливості.

Також заплановане і окреме звернення до студентів Стенфордського університету – наприкінці травня. Готуюся також до спілкування з українськими студентами провідних ВУЗів нашої держави. У своєму зверненні до них відповім на деякі важливі складні питання, які вже є у нашому суспільстві, які вже видно. І очікую глибоких запитань від них, від наших студентів.

Обовʼязково продовжу звертатись до парламентів європейських держав-партнерів України. Наше завдання – це статус кандидата в члени Євросоюзу для України, а згодом – вступ до Євросоюзу за швидкою процедурою. Кожна держава має значення. Кожен голос важливий. Не менш важливо і мати максимальну згоду європейських країн посилювати санкції проти Росії. Саме для цього найближчим часом звертатимусь до парламенту Люксембургу. До речі, працюємо також і над тим, щоб розширити географію таких спеціальних виступів у парламентах на країни Африки та Азії.

На 23-є травня заплановане звернення до учасників Форуму в Давосі. Цьогоріч конференція буде особливо важливою для нашої країни. Буде обговорюватись післявоєнне відновлення. Робимо все, щоб по максимуму зібрати підтримку світу, і участь в роботі Давоського форуму є однією з найкращих можливостей саме для цього. Продовжуємо дуже складні і делікатні переговори, щоб врятувати наших людей з Маріуполя, з «Азовсталі». Цим питанням займаємось щоденно. І головне, щоб домовленості виконувались.

Очікуємо ухвалення Сполученими Штатами Америки важливих рішень для нашої держави. Нового суттєвого пакету підтримки і детального опрацювання поновленої історичної програми «ленд-лізу». Готуємось до нових намагань Росії наступати на Донбасі, якось активізувати свій рух на півдні України. Окупанти досі не хочуть визнавати, що знаходяться в глухому куті і що їхня так звана «спецоперація» вже збанкрутувала. Але обовʼязково настане момент, коли Український народ дотисне загарбників до повного визнання ними реальності. Що б вони не «креативили» в Херсоні та Мелітополі, як би не зображали свою нібито «владу» в окупованих районах Приазовʼя і Донбасу, їхнє перебування там все одно тимчасове. Там все одно будуть український прапор, український закон, українське життя.

Сьогоднішні російські ракетні удари по Львівській області, обстріли Гуляйполя, Сєвєродонецька, Лисичанська, міст і громад Донецької області – вся ця жорстокість окупантів, яку Україна переживає щодня, призведе лише до того, що російські солдати, які виживуть, унесуть це зло із собою назад в Росію. Унесуть, бо відступатимуть. Ось чим завершиться уся гарячкова активність російських військових, яку бачимо зараз. І я вдячний усім українцям і українкам, які наближають цей час.

Вічна слава усім, хто захищає державу! Вічна памʼять кожному, вічна памʼять кожній, хто віддав життя за Україну! Слава Україні!