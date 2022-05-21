Зеленський – про евакуацію захисників з «Азовсталі»: Будемо забирати їх додому

На сьогодні з території заводу вивезені всі цивільні, медики, поранені й важкопоранені

Президент Володимир Зеленський заявив, що евакуйованих українських військових з «Азовсталі» повернуть додому

Президент Володимир Зеленський прокоментував процес евакуації українських захисників з маріупольського комбінату «Азовсталь». В інтерв'ю телеканалу ICTV з нагоди третьої річниці з дня інавгурації глава держави запевнив, що бійців планують забирати додому.

«Абсолютно героїчні люди. Хочу наголосити, що там 400 прикордонників, велика кількість нацгвардійців, десантників, навіть представників СБУ, медики, звичайні люди. Там безліч героїчних людей... Вони захищали Маріуполь. Дуже велика кількість наших льотчиків героїчно загинула», – сказав президент.

За його даними, на сьогодні вивезені всі цивільні з території заводу, медики, поранені й важкопоранені.

«Мені здається, що найближчим часом завершиться вивезення всіх», – повідомив він.

Зеленський зазначив, що домовлявся з міжнародними партнерами про порятунок захисників Маріуполя. Він додав: спочатку просив зброю для розблокування міста військовим шляхом.

«На сьогодні хлопці отримали від військових сигнал, що вони мають право вийти й зберегти життя. Далі все залежить від того, що на себе брали ООН, Червоний Хрест, РФ. Очікуємо того чи іншого формату обміну. Будемо забирати їх додому», – розповів президент.

Нагадаємо, 17 травня у Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

18 травня радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що процес евакуації захисників «Азовсталі» триває і він складний.

20 травня командир полку «Азов» підполковник Денис Прокопенко у відеозверненні висловив сподівання, що загиблих героїв з комбінату найближчим часом вдасться поховати з почестями.