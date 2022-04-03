Президент жорстко відреагував на пропозицію переписати Державний Гімн

«Припиніть виставляти себе дурнями»

Президент України Володимир Зеленський уночі 2 квітня у своєму нічному зверненні розкритикував ініціаторів внесення змін до тексту Гімну України.

«Хочу сказати декілька слів і тим політикам, деяким депутатам Верховної Ради України, які абсолютно не розуміють, що відбувається в серцях наших людей. Настільки не розуміють, що аж придумали змінювати національний гімн. У мене питання до цих осіб: а що ви у своєму житті зробили такого, щоб у вас з'явилося моральне право змінювати слова гімну? Ви що – видатні поети? Може, ви відзначилися чимось у боях за Україну? Чи зараз час такий прийшов, що можна гімн міняти, коли тобі захочеться?», – сказав Зеленський.

Він порадив авторам заспокоїти емоції і припинити виставляти себе дурнями.

«Вважаю, що авторам цих та інших подібних законопроєктів, пропозицій, варто було би взяти зброю в руки та вирушити на поле бою, якщо у вас є ці можливості. Лише там щось зрозумієте.

І навіть якщо випадково за щось подібне проголосують, все одно мого підпису під такими законопроєктами не буде. Не витрачайте час», – сказав глава держави.

Нагадаємо, народна депутатка Людмила Буймістер виступила з ініціативою внести зміни до Державного Гімну України, текст якого у 1862 року написав український поет Павло Чубинський. Відповідний законопроєкт 14 березня зареєстровано у Раді.