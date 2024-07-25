Румунія виявила уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною

Наразі групи Міноборони (Румунії) проводять розслідування на місці з метою пошуку можливих предметів, які впали на територію країни внаслідок атак на українську портову інфраструктуру

У ніч на 25 липня міноборони Румунії знову піднімали в повітря винищувачі F-18 для моніторингу ситуації під час атаки РФ на Україну. Були виявлені уламки російського БПЛА поблизу кордону з Україною. Про це повідомляє пресслужба міністерства.



Міністерство національної оборони Румунії підтвердило в четвер, що ідентифікувало уламки БПЛА російського походження в околицях Плауру в повіті Тульча, у районі, де оголошували оповіщення через атаки РФ на Україну.

«У ніч з 24 на 25 липня російські війська відновили серію атак безпілотників на цивільні об'єкти та портову інфраструктуру в Україні поблизу кордону з Румунією. У зв’язку із цією ситуацією міноборони (Румунії) посилило заходи моніторингу та спостереження за національним повітряним простором силами та засобами Бойової служби повітряної поліції. Починаючи з 1:32, два літаки F-18 ВПС Фінляндії вилетіли з 57-ї авіабази Михаїла Когелнічану для моніторингу повітряної обстановки. Літак повернувся на базу близько 3:25 ночі» – ідеться у повідомленні.

Також Національний військовий командний центр країни, як зазначається, повідомив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій країни щодо запровадження заходів оповіщення населення повіту Тульча. «У результаті близько 01:20 надійшло повідомлення RO-Alert, а о 02:13 було оголошено про припинення заходів оповіщення на всіх постраждалих територіях», – сказано у повідомленні.

«Наразі групи Міноборони (Румунії) проводять розслідування на місці з метою пошуку можливих предметів, які впали на територію країни внаслідок атак на українську портову інфраструктуру за останні дві ночі», – зазначили у міноборони Румунії.

«Зазначаємо, що вчора, 24 липня, почалися дослідження спеціалістами міноборони (Румунії), служби SRI та MAI на першому з трьох місць, визначених як можливі зони падіння, в околицях Плауру, повіт Тульча, ідентифіковано уламки БПЛА типу Geran1/2 російського походження. Дослідження триватимуть сьогодні, щоб охопити всю територію. Уточнюємо, що всі місця, визначені як можливі зони ураження, знаходяться за межами населених пунктів, елементи інфраструктури не зачеплені», – повідомили у Міноборони Румунії.

«Міністерство національної оборони (Румунії) рішуче засуджує ці атаки, здійснені російською федерацією проти окремих об’єктів та елементів української цивільної інфраструктури, які є невиправданими та такими, що серйозно суперечать нормам міжнародного права», – зазначається у повідомленні.

У ніч на 25 липня велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника. Атака почалась близько третьої ночі. Повітряну тривогу оголошували у багатьох регіонах України, зокрема у Києві. Але всі російські дрони були знищені на підступах до столиці.

Як повідомлялося, в Ізмаїльському районі Одеської області внаслідок атаки російських дронів постраждали двоє людей. Сталося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій оперативно ліквідували пожежу.

Також у ніч на 25 липня російські загарбники атакували дронами-камікадзе Shahed Житомирську область. Унаслідок обстрілу пошкоджено близько десяти приватних будинків та інфраструктурний об'єкт.