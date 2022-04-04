Миколаїв після обстрілу касетними снарядами: десятки поранених, 10 людей загинули

Окупанти обстріляли багато житлових будинків, а також міську та обласну лікарні

Удень 4 квітня окупанти обстріляли Миколаїв забороненими касетними снарядами, внаслідок цього загинули 10 людей, ще 46 – поранені, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в етері телемарафону.

Окупанти обстріляли багато житлових будинків, а також міську та обласну лікарні, Центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, ПТУ та дві філії закладів позашкільної освіти.

Із міста 4 квітня виїхали 120 осіб, з них 60 – до Одеси, 60 – до кордону з Молдовою.

Тим часом, у своєму вечірньому зведенні начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, через обстріл лікарні загинула одна дитина. Кім зауважив, що рашисти обстріляли центр міста посеред дня.

У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв: постраждала одна з місцевих лікарень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер міста показав на своїй сторінці у соціальній мережі, який вигляд тепер має гінекологічне відділення однієї з міських лікарень. На відео вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання.

Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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