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    Події в Україні

    Миколаїв після обстрілу касетними снарядами: десятки поранених, 10 людей загинули

    Рашисти обстріляли центр Миколаєва посеред дня - Миколаїв після обстрілу касетними снарядами: десятки поранених, 10 людей загинули
    Рашисти обстріляли центр Миколаєва посеред дня
    фото з відкритих джерел

    Окупанти обстріляли багато житлових будинків, а також міську та обласну лікарні

    Удень 4 квітня окупанти обстріляли Миколаїв забороненими касетними снарядами, внаслідок цього загинули 10 людей, ще 46 – поранені, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в етері телемарафону.

    Окупанти обстріляли багато житлових будинків, а також міську та обласну лікарні, Центр профілактичних хвороб, Будинок дитини, 11 дитячих садків, 12 шкіл, ПТУ та дві філії закладів позашкільної освіти.

    Із міста 4 квітня виїхали 120 осіб, з них 60 – до Одеси, 60 – до кордону з Молдовою.

    Тим часом, у своєму вечірньому зведенні начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, через обстріл лікарні загинула одна дитина. Кім зауважив, що рашисти обстріляли центр міста посеред дня.

    У неділю, 3 квітня, армія Російської Федерації обстріляла Миколаїв: постраждала одна з місцевих лікарень. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

    Мер міста показав на своїй сторінці у соціальній мережі, який вигляд тепер має гінекологічне відділення однієї з міських лікарень. На відео вибиті шибки у вікнах, пошкоджені меблі та обладнання.

    Як повідомлялося, у ніч проти 4 квітня російські окупанти вранці завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву. Інформації про потерпілих і жертв немає.

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    Теги: росія окупанти армія війна обстріл мер Україна будинок окупація Олександр Сенкевич #stoprussia
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    Миколаїв після обстрілу касетними снарядами: десятки поранених, 10 людей загинули