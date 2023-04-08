З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині

Окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод і вдарили по Костянтинівці

На Донецькому напрямку напередодні відбулися два артобстріли Курахового та обстріл Селидівської громади з «Градів». Вночі росіяни вели хаотичний вогонь по Авдіївці та завдали авіаудару по Авдіївському коксохімічному заводу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала артобстрілу та удару ракетами С-300. Пошкоджено чотири приватні будинки, приміщення підприємства та газопровід. На території громади постраждали також Предтечине та Новомаркове – є пошкоджені будинки.

У Торецькій громаді пошкоджено один будинок.

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Відомо, що в Бахмуті зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки та дитсадок.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Торському Лиманської громади.

У Званівській громаді під обстрілами Званівка, Переїзне та Верхньокам'янське. Без жертв.

Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще одного. Також вдалося встановити інформацію про трьох людей, убитих росіянами раніше.

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1 фото На весь екран фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.