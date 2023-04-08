Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині

Оксана Воронцова
glavcom.ua
З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині
На Донеччині зазнали пошкоджень будинки, підприємства, дитсадок
фото: Павло Кириленко/Facebook

Окупанти обстріляли Авдіївський коксохімічний завод і вдарили по Костянтинівці

На Донецькому напрямку напередодні відбулися два артобстріли Курахового та обстріл Селидівської громади з «Градів». Вночі росіяни вели хаотичний вогонь по Авдіївці та завдали авіаудару по Авдіївському коксохімічному заводу. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. 

На Горлівському напрямку Костянтинівка зазнала артобстрілу та удару ракетами С-300. Пошкоджено чотири приватні будинки, приміщення підприємства та газопровід. На території громади постраждали також Предтечине та Новомаркове – є пошкоджені будинки.

У Торецькій громаді пошкоджено один будинок.

Відомо, що в Бахмуті зазнали пошкоджень дві багатоповерхівки та дитсадок.

На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Торському Лиманської громади.

У Званівській громаді під обстрілами Званівка, Переїзне та Верхньокам'янське. Без жертв.

Всього за добу росіяни вбили одного жителя Донеччини, поранили ще одного. Також вдалося встановити інформацію про трьох людей, убитих росіянами раніше.

1 фото
На весь екран
фото: Павло Кириленко/Facebook

Нагадаємо, триває 409-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу було відбито понад 60 атак противника на зазначених напрямках.

Читайте також: Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах

 

Теги: обстріл окупанти війна Донеччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У березні рекордна кількість росіян здалася в український полон
Контрнаступ України: окупантів готують до паніки
Сьогодні, 10:09
Війська РФ готуються до контрнаступу ЗСУ
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
Сьогодні, 09:58
Костянтинівка зазнала артобстрілу та удару ракетами С-300
Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах
Сьогодні, 10:18

Події в Україні

Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині
З’явилися фото жахливих наслідків нічного удару окупантів по Донеччині
Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах
Ракетний удар по Донеччині та південь під масованим вогнем: яка ситуація в регіонах
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
На півдні налякані українським наступом окупанти формують «живі щити» з цивільних
Росія готує хімічну атаку на Сумщину
Росія готує хімічну атаку на Сумщину
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ
Британська розвідка заявила про провал одного з найжорстокіших планів РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
53K
Макрон під час зустрічі із Сі Цзіньпіном порушив етикет (фото)
21K
У Києві та кількох областях була оголошена тривога через активність авіації на півдні
16K
Порошенко приїхав на службу в Києво-Печерську лавру
15K
8 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Ісус, Клеопатра та Наполеон: штучний інтелект показав, який вигляд мали би селфі історичних постатей
11K
Два поверхи, п'ять кімнат і джакузі: УПЦ МП продає резиденцію у Франківську за $100 тис.

Новини

Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
Сьогодні, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
Сьогодні, 04:43
Міноборони назвало фактор, що пришвидшить процес розмінування України
Сьогодні, 02:35
Окупанти вбили червонокнижних тварин у заповіднику Асканія-Нова (фото)
Сьогодні, 01:14
В Ізраїлі відбувся теракт: є постраждалі і жертва (відео)
Сьогодні, 00:48
Засідання Ставки і нові санкції. Звернення Зеленського
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту