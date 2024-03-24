З’явилися супутникові знімки наслідків удару по російських кораблях у Криму

На фото можна побачити два влучання

З’явились перші супутникові знімки із результатами ракетних ударів по російських десантних кораблях у бухті тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив OSINT-аналітик Тайлер Роговей у соцмережі X.

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Можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень побачити наразі неможливо.

фото: Tyler Rogoway/X

Один з кораблів відбуксовують в сухий док, тож, ймовірно якісь пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів.

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Раніше з’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару, який завдали Сили оборони України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим. Про це повідомив СтратКом ЗСУ в Telegram.

За даними Сил оборони, йдеться про великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи.

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Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв назвав атаку на Севастополь увечері 23 березня «наймасованішою за останній час».

До слова, вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму теж пролунали вибухи. За попередньою інформацією, чотири вибухи прогриміли в Сімферопольському районі, ще три – в передмісті Сімферополя. За даними місцевих Telegram-каналі, могло бути влучання в нафтобазу у Гвардійському, що під Сімферополем.