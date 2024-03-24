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З’явилися супутникові знімки наслідків удару по російських кораблях у Криму

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
З’явилися супутникові знімки наслідків удару по російських кораблях у Криму
Великий десантний корабель «Ямал», уражений у Криму
фото: Чорноморський флот РФ

На фото можна побачити два влучання

З’явились перші супутникові знімки із результатами ракетних ударів по російських десантних кораблях у бухті тимчасово окупованого Севастополя. Про це повідомив OSINT-аналітик Тайлер Роговей у соцмережі X.

Можна побачити два влучання: у пірс біля одного корабля, та у сухий док біля другого. На самих кораблях видимих пошкоджень побачити наразі неможливо.

З’явилися супутникові знімки наслідків удару по російських кораблях у Криму фото 1
фото: Tyler Rogoway/X

Один з кораблів відбуксовують в сухий док, тож, ймовірно якісь пошкодження він отримав. Додатково від корабля розповсюджується пляма, що може свідчити про витік паливно-мастильних матеріалів.

Раніше з’явилися супутникові знімки наслідків ракетного удару, який завдали Сили оборони України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, українські захисники уразили два великі десантні кораблі РФ під час нічної атаки на Крим. Про це повідомив СтратКом ЗСУ в Telegram.

За даними Сил оборони, йдеться про великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». Крім того, уражений центр зв’язку, а також декілька об’єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

Нагадаємо, що ввечері 23 березня в тимчасово окупованому Криму було оголошено повітряну тривогу, лунали вибухи. 

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв назвав атаку на Севастополь увечері 23 березня «наймасованішою за останній час».

До слова, вранці 24 березня в тимчасово окупованому Криму теж пролунали вибухи. За попередньою інформацією, чотири вибухи прогриміли в Сімферопольському районі, ще три – в передмісті Сімферополя. За даними місцевих Telegram-каналі, могло бути влучання в нафтобазу у Гвардійському, що під Сімферополем.

Читайте також: Ураження російських кораблів «Ямал» і «Азов»: що про них відомо 
Теги: Крим флот РФ Севастополь

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