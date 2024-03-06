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У Криму працюють зарядні станції, виготовлені на заводі з орбіти нардепа Куницького

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Криму працюють зарядні станції, виготовлені на заводі з орбіти нардепа Куницького
Куницький ще до депутатства був глибоко інтегрований у холдинг Autoenterprise та працював на різних посадах
фото з відкритих джерел

Ще починаючи із 2016 року, попри російське вторгнення, завод постачав продукцію до Російської Федерації

Харківський завод Autoenterprise, пов’язаний із народним депутатом України від партії «Слуга народу» Олександром Куницьким, постачав зарядні станції для електрокарів до тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в розслідуванні проєкту «Схеми».

Зазначається, що холдинг Autoenterprise – це група компаній, яка у Харкові займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом.

Його директорка – Аліна Мустафаєва, депутатка Харківської міськради від «Слуги народу» та близька соратниця народного депутата від тієї ж партії Олександра Куницького. Офіційний власник Autoenterprise – Дмитро Ніконов, який згідно з офіційними даними Верховної Ради, до лютого 2024 року залишався помічником Куницького на громадських засадах.

Як зазначають журналісти, Куницький ще до депутатства був глибоко інтегрований у холдинг та працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise.

Журналісти змогли дістати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу і верифікувати їх через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.

Як з'ясувалося, ще починаючи із 2016 року, попри російське вторгнення, завод постачав продукцію до Російської Федерації.

У Криму працюють зарядні станції, виготовлені на заводі з орбіти нардепа Куницького фото 1
фото: Схеми

Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг «Россети».

Також «Схеми» звернули увагу, що з 2021 року в Криму запрацювала та збільшувалась мережа електрозарядних станцій під брендом DriveEnergy, виготовлених саме на харківському заводі Autoenterprise. На станціях прямо вказано, що вони «зроблені в Україні».

У Криму працюють зарядні станції, виготовлені на заводі з орбіти нардепа Куницького фото 2
фото: Схеми
У Криму працюють зарядні станції, виготовлені на заводі з орбіти нардепа Куницького фото 3
фото: Схеми

Директорка харківського підприємства Аліна Мустафаєва заявила, що їм невідомо, як станції опинились у Криму. Проте журналісти підозрюють, що це неправда, адже отримали копію дилерської угоди за 2021 рік між російською компанією DriveEnergy та українською «АЄ Фекторі» з групи Autoenterprise, в якій зазначається, що харківська фірма мала протягом 2021-2022-го років продавати російській компанії зарядні станції та комплектуючі, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. 

У коментарі «Схемам» Куницький заявив, що йому «невідомо» про продаж харківської продукції до РФ з 2016-го року, але вважає «зараз це неприпустимим». За його словами, про те, як станції опинилися на окупованій території в Криму, він не знає. Депутат підкреслив, що «до продажів не мав жодного стосунку».

Аліна Мустафаєва торгівлю з Росією не заперечила, заявивши, що до 24 лютого 2022 року це не було заборонено. Водночас і вона, і Дмитро Ніконов заперечили продаж харківської продукції в Крим, підкресливши, що з окупованим півостровом «взаємовідносин не було».

Зазначимо, у 2020-му році «Схеми» встановили, що народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Куницький всупереч закону користується своїми повноваженнями у приватних інтересах та в інтересах пов’язаного з ним бізнесу.

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Теги: Крим завод партії депутат

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