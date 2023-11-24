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Знаменитий Тітушко боронить Україну у складі 72-ї бригади (фото)

Діана Гасюк
glavcom.ua
Знаменитий Тітушко боронить Україну у складі 72-ї бригади (фото)
Вадим Тітушко на фото крайній праворуч
фото: Facebook/Юрій Юзич

Тітушко служить у званні молодшого сержанта і на посаді командира відділення

Вадим Тітушко, прізвище якого після нападу на журналістів породило в українській мові новий термін «тітушки», воює у складі 72-ї бригади «Чорні запорожці». Він молодший сержант, командир відділення. Про це повідомив військовий та пластун Юрій Юзич, а користувачі ФБ в коментарях підтвердили інформацію.

«Десятиліття Революції Гідності буде неповним без розуміння одного важливого факту. Де зараз Вадим Тітушко, чиє прізвище додало в українській мові новий термін? Та і в інших мовах. У це тяжко повірити, але Тітушко воює в ЗСУ, в складі легендарної 72 бригади Чорні запорожці. З квітня 2022. Молодший сержант, командир відділення. На фото - крайній праворуч під час чергового вручення нагород… У той час, як багато «майданівців» сидять по домівках… Правий був Євген Коновалець: «У вогні перетоплюється залізо у сталь, у боротьбі перетворюється народ у націю», – написав Юзич.

Вадим Тітушко на фото крайній праворуч
Вадим Тітушко на фото крайній праворуч

Тітушко пішов на фронт на початку повномасштабного вторгнення і з квітня 2022 року командує відділенням. Крім того, Тітушка представлено до державних нагород, однак подробиць про те, які це нагороди і за що вручено, Юзич не повідомив.

Як відомо, мешканець Білої Церкви Вадим Тітушко прославився на всю країну 18 травня 2013 року. Тоді у столиці, під час акції опозиції «Вставай, Україно!», юнак у числі групи молодиків спортивної статури став учасником бійки з представниками опозиції. Під час інциденту постраждали журналістка «5 каналу» Ольга Сніцарчук та фотограф видання «КомерсантЪ Украина» Влад Содель.

Вже під час Революції Гідності «тітушками» стали називати всіх спортивних молодиків, які на замовлення тодішньої влади грубою силою намагалися розігнати мирні протести або здійснювали різні провокації за грошову винагороду. Сам Тітушко під час Революції Гідності нібито був помічений на антимайдані в Обухові.

Нагадаємо, Київський апеляційний суд скасував ухвалу Броварського міськрайонного суду від 5 вересня 2022 року про закриття кримінального провадження за обвинуваченням Вадима Тітушка у розбої та незаконному заволодінні транспортного засобу. 

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Теги: фотограф Facebook Украина тітушки Вадим Тітушко залізо

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