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Президент Франції розпочне дискусію про використання ядерної зброї для захисту ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Президент Франції розпочне дискусію про використання ядерної зброї для захисту ЄС
Французький лідер наголосив, що остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї залишиться за ним
скріншот з відео

Макрон: «Ми маємо ядерну зброю і саме тому ми захищені краще, ніж багато наших сусідів»

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення Еммануеля Макрона.

«Ми маємо ядерну зброю і саме тому ми захищені краще, ніж багато наших сусідів. Я вирішив почати стратегічні обговорення щодо захисту всього континенту нашою ядерною зброєю», – заявив Макрон.

За словами президента Франції, фінальне рішення щодо ядерного захисту залишиться за ним.

«Що б не сталося, рішення завжди було і залишиться в руках президента Французької Республіки», – каже він.

Нагадаємо, Емманюель Макрон виступив з публічним зверненням до французького народу. Як зазначив президент Франції, Росія хоче збільшити армію на 300 тис. осіб, а також посилити її 3 тис. танками та трьома сотнями винищувачами.

«На цьому тлі, хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні? «Росія стала загрозою для Франції і для Європи вже зараз і на довгі роки вперед», – каже він.

Французький лідер додав, що російська агресія вплинула на весь світ.

«Путінська Росія порушує наші кордони, щоб вбивати опонентів, маніпулює виборами в Румунії та Молдові, організовує цифрові атаки на наші лікарні, щоб заблокувати їх роботу. Ця агресія, здається, не знає кордонів» – зазначив Макрон.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон не планує поїзду до Вашингтона разом з президентом України  Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Як повідомлялося, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

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Теги: війна ядерна зброя Франція Еммануель Макрон Європейський союз

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