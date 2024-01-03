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230 захисників повернулися з полону, партія Путіна створила приватну армію. Головне за 3 січня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
230 захисників повернулися з полону, партія Путіна створила приватну армію. Головне за 3 січня
фото: Telegram/Володимир Зеленський

З російського полону повернулися додому 230 українських воїнів і цивільних

Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими, на війні в Україні знищено ексглаву міліції Єкатеринбурга, Київ замело снігом. «Главком» склав добірку новин 3 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

На війні в Україні знищено ексглаву міліції Єкатеринбурга

На війні в Україні знищено російського генерала Ігоря Трифонова. Раніше він очолював міліцію Єкатеринбурга. Колишнього очільника УМВС у Єкатеринбурзі Ігоря Трифонова у 2022 році засудили до дев'яти з половиною років колонії у справі про хабар і незаконне зберігання зброї.

Адвокат генерала Ольга Кезік заявила, що Трифонов довго домагався укладення контракту з Міноборони РФ, а виїхати на війну у нього вийшло наприкінці 2023 року.

Київ замело снігом

У столиці з самого ранку сніжить, тож на розчищення доріг залучено 314 одиниць техніки і 522 працівники «Київавтодору», а також 695 фахівців «зеленбудів». Як повідомляє КМДА, спецтехніка чистить від снігу та обробляє протиожеледними засобами міські дороги, мости, спуски та підйоми.

Окрім техніки, для оброблення та очищення тротуарів, сходів, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту залучено 522 працівники у складі 69 бригад із ручного прибирання.

Партія Путіна створила приватну армію

Путінська партія «Єдіная Россія» створила власну приватну армію – так звану ЧВК «Еспаньола». Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони. Це терористичне формування раніше перебувало у структурі так званого батальйону «Восток» як добровольчий підрозділ російських футбольних хуліганів.

З 2023 року «Еспаньолу» у своє розпорядження отримали  партійці Путіна – терористичний підрозділ проголосив статус так званої приватної військової компанії, і на гроші з «Єдіной Россії» розпочався й триває активний рекрутинг.

Україна та Росія вперше за тривалий час здійснили обмін полоненими

З російського полону повернули додому 230 українських воїнів і цивільних. Зокрема, 2024 рік дав старт 49-му обміну. І нині вже 2828 захисників удома.

Так, було звільнено 230 українців та українок. Це, зокрема:

  • 130 представників Збройних сил України. Серед них 14 з тероборони та 14 – з Військово-морських сил;
  • 55 нацгвардійців;
  • 38 прикордонників;
  • один поліцейський;
  • шість цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

У Координаційному штабі додали, що 182 повернутих українців мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста. Ще 48 оборонців вважалися зниклими безвісти. Більшість звільнених – чоловіки, їх 225. Ще п'ятеро – це жінки. До рядового та сержантського складу належать 213 звільнених українців, одинадцятеро – офіцери.

Польські фермери погрожують заблокувати пункт «Медика – Шегині»

Польські фермери можуть відновити блокаду пункту «Медика – Шегині», якщо не отримають письмового підтвердження щодо виконання їх вимог.

«Якщо ми не отримаємо письмового підтвердження, що наші вимоги будуть виконані, ми повернемося до блокади», – заявив лідер фермерів-протестувальників Роман Кондров.

Фермери розпочали свій протест 23 листопада поточного року й призупинили його вже 24 грудня. Днем раніше до «Медика – Шегині» прибув міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрскі, який запевнив фермерів у тому, що їх вимоги будуть виконані.

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Теги: окупанти Київ війна полон обмін полоненими

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