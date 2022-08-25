ЗСУ «демілітаризували» вже майже 46 тис. окупантів – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 850 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 серпня орієнтовно склали:

особового складу – близько 45850 (+150) осіб ліквідовано;

танків – 1929 (+5) од;

бойових броньованих машин – 4245 (+2) од;

артилерійських систем – 1037 (+1) од;

РСЗВ – 272 (+6) од;

засоби ППО – 148 (+1) од;

літаків – 234 (+0) од;

гелікоптерів – 202 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9);

крилаті ракети – 196 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од;

спеціальна техніка – 99 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 25 серпня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.