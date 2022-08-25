ЗСУ «демілітаризували» вже майже 46 тис. окупантів – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 850 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 45850 (+150) осіб ліквідовано;
- танків – 1929 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 4245 (+2) од;
- артилерійських систем – 1037 (+1) од;
- РСЗВ – 272 (+6) од;
- засоби ППО – 148 (+1) од;
- літаків – 234 (+0) од;
- гелікоптерів – 202 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9);
- крилаті ракети – 196 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од;
- спеціальна техніка – 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.
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