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ЗСУ «демілітаризували» вже майже 46 тис. окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ «демілітаризували» вже майже 46 тис. окупантів – Генштаб
Українські воїни знищили вже 4245 бойових броньованих машин ворога
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 150 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 850 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 25 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 45850 (+150) осіб ліквідовано; 
  • танків – 1929 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 4245 (+2) од;
  • артилерійських систем – 1037 (+1) од;
  • РСЗВ – 272 (+6) од;
  • засоби ППО – 148 (+1) од;
  • літаків – 234 (+0) од;
  • гелікоптерів – 202 (+3) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 828 (+9);
  • крилаті ракети – 196 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3160 (+0) од;
  • спеціальна техніка – 99 (+0).
Втрати окупантів станом на ранок 25 серпня
Втрати окупантів станом на ранок 25 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.

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Теги: окупанти ЗСУ війна в Україні

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