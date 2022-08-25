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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 25 серпня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на ранок 25 серпня
Наслідки рашистської атаки на Україну
ДСНС

Ворог завдав ракетного удару по Вишгородському району Київщини

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині. За минулу добу обстрілів зазнали населених пунктів в різних регіонах України. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Дніпропетровщина

Стріляли усю ніч. По чотирьох районах області. Вночі сталася ще одна атака на Синельниківський район. Ракета прилетіла у Великомихайлівську громаду. Вісім постраждалих, серед них троє дітей. Усі постраждалі у лікарні.

Нікопольський район тричі за ніч обстріляли з «Градів» та важкої артилерії. Без втрат. Криворізький район накрили «Смерчі» та «Урагани». Поцілили по Апостолівській та Широківській громадах та Кривому Рогу. У селі Кошове перебило лінію електропередач. У Кривому Розі пошкоджені кілька будинків. Люди не постраждали.

У селищі Чаплине Синельниківського району тривають пошуково-рятувальні роботи. Після учорашньої атаки там уже понад 20 загиблих, серед них двоє хлопчиків 6 та 11 років. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Київщина

Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти. Жертв та поранених серед цивільних станом на ранок немає. Пожежі та руйнації житлових будівель чи об’єктів інфраструктури відсутні. Обстеження атакованої території триває.

Хмельниччина

Вчора було завдано два ракетних удари по критичній інфраструктурі Шепетівського району. Пожежа локалізована. В будинках, що знаходяться поруч, та приміщенні школи вибито вікна, двері. За медичною допомогою звернулися троє людей, Їм надана кваліфікована медична допомога.

Чернігівщина

За минулу добу – шість обстрілів, з них п'ять – Новгород-Сіверський район, і один – Чернігівський район. Обстріли із артилерії та мінометів. Без жертв на руйнувань. У другій половині дня 24 серпня у північній частині Чернігівського району силами ППО збито 2 російських безпілотники типу «Орлан-10». Вночі – обстріл Новгород-Сіверського району, із артилерії. Без втрат і руйнувань.

Сумщина

Вчора в Есманській громаді – сім «прильотів» з міномету, вдень – ще чотири зі ствольної артилерії. Зноб-Новгородська громада: опівдні п'ять мінометних вибухів. Білопільська громада: після 18:40 мінометний обстріл 16 приходів. Людських втрат та руйнувань немає. Ніч була тихою.

Полтавщина

Ніч – спокійно. Напередодні вдень окупанти нанесли чотири ракетні удари по військовій інфраструктурі у місті Миргород. Загиблих та поранених немає.

Харківщина

Вночі по області – обстріли Харківського та Богодухівського району. Постраждали дві людини. Детальна інформація уточнюється.

Луганщина

За минулу ніч зафіксовано вісім артилерійських атак, а також дев’ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів на Бахмутському напрямку росіянами нанесені авіаудари.

Донеччина

Вночі – удари по Слов'янську. Пошкоджені багатоповерхівки і приватні будинки. За добу – обстріли з артилерії, РСЗВ «Град», «Ураган», ракетні удари. Постраждали Бахмут (житловий сектор), Авдіївка (житловий сектор); Торецьк (поле); с. Максимільянівка (житловий сектор); с. Новоочеретувате (лісосмуга); с. Диліївка (житловий сектор); м. Часів Яр (поле); с.Миколаївка (автодорога); с.Трудове (поле); м.Соледар (житловий сектор), с. Єлизаветівка (житловий сектор), с.Іллінка (житловий сектор).

За добу по області – троє загиблих і один поранений цивільний. Область залишається без газу і частково без води й електрики. Обов'язкова евакуація населення триває.

Миколаївщина

Вчора надвечір місто Миколаїв було атаковано реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч». Удар спрямовано на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються. Вночі Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300. Відомо про влучання в приватний житловий сектор. Внаслідок цього відбулось займання приватного будинку. Також пошкоджень зазнали декілька домівок. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація щодо наслідків руйнувань уточнюється.

Вчора також ворог обстріляв приватне сільськогосподарське підприємство у с. Котляреве, Шевченківської громади. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Постраждалих немає. Також протягом дня під ворожими обстрілами було с. Новомиколаївка Первомайської громади. Постраждалих немає.

З вечора до п’ятої ранку — обстріли за межами населених пунктів Широківської громади. Також ввечері обстрілів зазнало с. Червона Долина. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарств. Постраждалих немає. Тривають обстріли Березнегуватської громади. Так, внаслідок ворожих обстрілів вранці, 25 серпня, в смт Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також протягом минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ.

Триває 183-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти безуспішно намагалися вести наступ на Бахмутському, Авдіївському та Слов’янському напрямках.

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Теги: окупанти Україна війна в Україні

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